Amazon levantará otros 30 edificios de centros de datos en su nueva expansión en Aragón

La última expansión de Amazon Web Services en Aragón supondrá la construcción de otros 30 edificios de centros de datos distribuidos entre los nuevos parques que se levantarán en los términos municipales de La Puebla de Híjar y Azaila, San Mateo de Gállego y Huesca. Además, el gigante tecnológico levantará otras 10 subestaciones y 12 edificios auxiliares clave para el funcionamiento y el mantenimiento de estos nuevos colosos de datos, en la última expansión anunciada por la compañía a finales del pasado mes de marzo, y cuya declaración de interés general de Aragón sale este jueves publicada en el Boletín Oficial de Aragón.

Según se detalla en la memoria del proyecto, que todavía no incluye información sobre el consumo de agua o energético de estas nuevas promociones de centros de datos, AWS construirá en esta tercera parte de su despliegue en Aragón otros 30 edificios de centros de datos, tantos como se habían anunciado en las dos fases anteriores.

Tal y como se indica en el proyecto, el PIGA general incluye la construcción de 30 edificios de centros de datos y 10 subestaciones, así como 12 edificios auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento (por ejemplo, edificios de seguridad, edificios administrativos, instalaciones de agua contra incendios y bombeo, etc.). También incluirá todo lo necesario para conectar el proyecto a las principales redes de servicios y suministro para asegurar su correcto funcionamiento, como electricidad, abastecimiento de agua, saneamiento, drenaje y conexiones a la red de transporte por carretera.

El documento hecho público este jueves confirma las dimensiones colosales del proyecto en términos de inversión, empleo previsto y ocupación de territorio en distintas partes de la comunidad autónoma. Así, AWS tiene previsto invertir 33.700 millones de euros en la Región de AWS en España durante los próximos 10 años (hasta 2035), lo que implica multiplicar casi por 17 la inversión inicialmente prevista, de 2.500 millones de euros.

Respecto a la generación de empleo prevista por la compañía, se podría promover "la creación de una media anual de 29.900 empleos a tiempo completo, de los cuales alrededor de 13.400 se ubicarían en Aragón". Y, en concreto, serían 6.700 empleos anuales directos en España (4.200 en Aragón), principalmente en "empresas y proveedores de ámbito local", dicen desde AWS.

La Puebla de Híjar tendrá la mayor extensión de centros de datos

La documentación publicada en el BOA constata que las instalaciones de mayor extensión estará entre La Puebla de Híjar y Azaila, con una superficie total de 328,59 hectáreas, la mayoría de ellas en el término de La Puebla, y tan solo unas 20 en Azaila. Los centros de datos se ubicarán a 2,3 km al noroeste del centro del municipio de La Puebla de Híjar y a unos 51 km al sureste de la ciudad de Zaragoza. Comprenderán un total de 87 parcelas catastrales de propiedad privada y pública, ubicadas en las zonas denominadas 'La Llanada' y 'Los Bolares', en los municipios de La Puebla de Híjar y Azaila.

Las construcciones en San Mateo de Gállego ocuparán una superficie de 294,13 hectáreas, a aproximadamente a 1,2 km al sureste del centro del municipio y a 22 km al noreste del centro de la ciudad de Zaragoza. Una gran extensión del terreno identificado fue previamente planificada para un campo de golf e instalaciones residenciales que ocupan 625 parcelas individuales de propiedad pública y privada con un área total de 294,13 ha. Como ya se había anunciado, esta área, denominada El Saboyal, fue planificada para 3.000 viviendas, en bloque, unifamiliares y adosadas. Contó con todos los instrumentos de gestión urbanística aprobados e incluso se iniciaron las obras de urbanización y edificación simultánea, que finalmente quedó sin uso y que ahora se reacondicionará para dar cabida a los centros de datos de AWS.

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Por último, en Huesca las construcciones de parques de datos tendrán una extensión de 46,93 hectáreas y afectará a 3 parcelas catastrales de propiedad privada y una zona de viario de dominio público. Están comprendidas una parcela de suelo urbano industrial, otra de viario situadas ambas en PLHUS (parcela A), y otra de usos agropecuarios en suelo rural (parcela B). Se encuentra aproximadamente a 7,8 km al suroeste del centro de la ciudad de Huesca y adyacente por el sur con la Plataforma Logística de Huesca Sur. En este caso, la instalación estará vinculada a la recientemente aprobada junto a Walqa.