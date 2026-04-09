Acosta reivindica al farmacéutico como pieza clave en la mejora del sistema de salud
El vicesecretario del Consejo Rector de Hefame pone de relieve su cualificación y preparación profesional
El vicesecretario del Consejo Rector de Hefame, Jaime Acosta, reivindica el valor esencial del farmacéutico comunitario en el buen funcionamiento de los sistemas de salud de todos los países, y pone de relieve su cualificación y preparación profesional como “mejor recurso para ayudar a los sistemas sanitarios a mejorar resultados y su eficiencia, especialmente en pacientes de baja complejidad”. El profesional ha expuesto estas consideraciones durante su intervención en la mesa ‘Nuevos servicios farmacéuticos: cuando dispensar ya no basta’, desarrollada en el marco del Congreso Europeo de Oficina de Farmacia, (Infarma). Acosta ha recopilado también ejemplos de servicios de éxito y retribuidos en otros países, y ha ofrecido información y mostrado datos para argumentar cómo la tecnología puede ayudar a los farmacéuticos comunitarios a ser más relevantes en el ecosistema sanitario, futuro y actual.
- Ya hay retenciones en la confluencia del Arco Noroeste
- El lado oscuro del Bando de la Huerta: trifulcas, agresiones e intoxicaciones etílicas
- La Comunidad cita a los propietarios de los terrenos expropiados para el desdoblamiento de la T-332 en Cartagena
- David García, usuario desconectado de la red eléctrica: “En los últimos 5 años no he tenido ningún gasto de luz”
- La primavera florece en el corazón de Murcia con el Bando de la Huerta
- Buscan a una niña de dos años desaparecida desde hace más de doce días en Caravaca de la Cruz
- Primera denuncia contra la ampliación de usos del cine Rex de Murcia
- Las mejores fotos del desfile del Bando de la Huerta.