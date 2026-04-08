Giro en el conflicto
Las Bolsas celebran el alto el fuego: el Ibex 35 rebota un 4% y el Eurostoxx un 5%
Guerra de Irán, en directo: última hora de Donald Trump y el alto el fuego de dos semanas
Euforia en los mercados tras el alto el fuego de dos semanas entre Teherán y Washington, con fuertes subidas que apuntan a alzas del 5% en los minutos previos a la apertura de este miércoles. El tono alcista en los parqués este miércoles se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara la propuesta de Pakistán. El Ibex 35 rebota con fuerza este miércoles con una revalorización del 4%, mientras que el índice paneuropeo, el Eurostoxx, anota subidas del 5%. En Nueva York, los futuros del S&P 500, considerado el termómetro de Wall Street, apuntan a subidas del 2,64%.
Los inversores celebran hoy un respiro temporal en los mercados tras el acuerdo de alto el fuego de última hora negociado por Pakistán apenas unas horas antes de que el reloj marcara las 20.00 horas en Washington este martes (2.00 de la madrugada, hora peninsular). El ultimátum de Trump amenazaba con destruir infraestructuras críticas en Irán, como puentes y centrales eléctricas si no se alcanzaba un acuerdo que culminaba en la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz. Esta última amenaza, de dañar infraestructuras críticas, constituye un crimen de guerra según la Convención de Ginebra.
El alivio también ha contagiado al petróleo, que retrocede más de un 13% desde sus máximos históricos hasta colocarse por debajo de los 100 dólares por barril en ambos puntos del Atlántico. El optimismo que se respira hoy en los mercados no se limita únicamente a las acciones o al petróleo: ha impulsado el precio del oro, el Bitcoin y los mercados bursátiles en Asia. El Kospi surcoreano, uno de los índices más perjudicados desde que empezó la guerra, cerró la sesión con un fuerte repunte del 6,87%, mientras que el Nikkei de Tokio avanzó un 5,39%.
Henry Allen, estratega de Deutsche Bank, ha explicado a Bloomberg Television esta mañana que considera que el alto el fuego podría ser el inicio de una distensión más amplia. "Creo que podemos estar tranquilos, porque considero que lo que Trump ha hecho de la noche a la mañana es allanar el camino hacia la distensión con ese alto el fuego de dos semanas", ha apuntado. "La esperanza de los mercados es que no se quede solo en dos semanas y que lo prolongue más allá de ese plazo".
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