Los alcaldes y la patronal del Guadalentín reivindican infraestructuras para su potencial

Los alcaldes del Guadalentín han coincidido este martes con la patronal comarcal en reivindicar a los Gobiernos español y murciano infraestructuras para el desarrollo del potencial de esta área y su dinamismo económico y laboral.

Reunidos por la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comarca de Lorca (Ceclor) en esta ciudad, han expresado la necesidad de que reabra cuanto antes el tráfico ferroviario suspendido desde 2021 por las obras del tren de alta velocidad, se amplíe la autovía 7 con un tercer carril entre Crevillente (Alicante) y Puerto Lumbreras y se haga la norteña Lorca-Caravaca de la Cruz-Venta del Olivo.

Como hace de forma anual, Ceclor ha convocado en su sede a los cinco alcaldes del Guadalentín para analizar con ellos la situación de la comarca, definir proyectos estratégicos y una ruta de trabajo común para potenciar su desarrollo.

El presidente de Ceclor, Juan Jódar, ha dicho que en los últimos años el peso del Guadalentín en el contexto regional es cada vez mayor, con una aportación histórica al producto interior bruto, aunque hay margen para incrementar su aportación.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha resaltado el momento de crecimiento que se refleja en los datos de empleo y ha apostado también por la recuperación de la conexión ferroviaria con Granada y Almería y la construcción de las presas contra riadas en la cabecera de las ramblas de Nogalte, Béjar y Torrecilla y el canal de la de Biznaga.

También se ha referido a elementos dinamizadores de la economía comarcal como el turismo vinculado a ferias y congresos.

El alcalde de Águilas, Cristóbal Casado, ha puesto de relieve la necesidad de que comience a funcionar el Centro Integral de Alta Resolución médica, se solucionen los problemas de suministro eléctrico del puerto, que también dependen del Gobierno murciano, y se implanten nuevos ciclos de formación profesional, especialmente para la hostelería.

La de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, ha vuelto a reclamar el trasvase del Negratín y la mejora de los accesos a su polígono industrial.

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