CaixaBank cerró 2025 con cerca de 71.000 millones de euros gestionados

CaixaBank cerró el ejercicio 2025 reforzando de nuevo su posición como entidad líder del mercado español de factoring y confirming, al alcanzar un volumen total de cesiones de 70.931 millones de euros. Este resultado sitúa a CaixaBank en el primer puesto del ranking nacional, no solo por volumen gestionado, sino también por cuota de mercado, en un contexto en el que el factoring y el confirming continúan siendo las herramientas más utilizadas por las empresas para la gestión de su circulante.

En factoring, CaixaBank mantiene el liderazgo con un volumen de 34.200 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,5% respecto al ejercicio anterior y una cuota de mercado del 26,8% que mantiene al banco al frente del ranking español. La entidad crece con fuerza tanto en el mercado de factoring nacional como internacional, apoyando a las empresas en la gestión de sus cobros, la obtención de liquidez inmediata y la cobertura del riesgo de insolvencia, y reforzando su papel como socio financiero clave para el crecimiento y la internacionalización del tejido empresarial.

Además, CaixaBank vuelve a situarse como líder del mercado de confirming en España, con un volumen gestionado de 36.700 millones de euros en 2025, un 3,1% más que el año anterior, cifra con la que se mantiene como líder del mercado español con una cuota del 26%.

El liderazgo de CaixaBank se extiende también al ámbito de las órdenes de pago, donde la entidad gestionó en 2025 un volumen de 273.400 millones de euros, con un crecimiento del 4%, consolidando la dimensión y capilaridad de su propuesta transaccional para empresas, tanto en el ámbito nacional como internacional.

A cierre de 2025, CaixaBank presenta la mayor cartera viva de factoring y confirming del sistema financiero español, con más de 15.800 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 9,25%, impulsado por un avance a doble dígito en ambas líneas de negocio.

Referencia para las empresas

CaixaBank es la entidad de referencia para empresas en España. Los clientes de la entidad financiera se benefician de un modelo de especialización desplegado desde sus 212 centros de empresa repartidos por toda la geografía española, en los que trabajan más de 2.000 profesionales altamente cualificados y con una sólida reputación en el asesoramiento empresarial.

La entidad cuenta con especialistas en financiación, pymes, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y agroalimentario, que ofrecen un servicio personalizado más allá de lo financiero para apoyar e impulsar al sector empresarial.

En el ámbito internacional, CaixaBank apoya a sus clientes empresa con diversas soluciones operativas con acceso efectivo territorial a 156 mercados de distintos países y ofrece el mejor asesoramiento para las sus operaciones en el extranjero. La entidad presta servicio tanto a las pymes y microempresas que están iniciando sus actividades exportadoras como a grupos empresariales que afrontan proyectos internacionales más complejos.

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Además, CaixaBank ha lanzado su nuevo Plan de Sostenibilidad trienal, que forma parte del nuevo Plan Estratégico 2025-2027, con el que movilizará 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles para continuar avanzando hacia una economía más sostenible y favorecer el desarrollo económico y social de las personas.