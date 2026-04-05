MicroBank consolida su apoyo a pymes y emprendedores

El impulso de emprendedores y microempresas es sinónimo de creación de empleo si se superan las barreras de financiación. En 2025, más de 30.500 iniciativas de emprendedores recibieron el apoyo financiero de MicroBank, el banco social de CaixaBank, con 662,4 millones de euros destinados a la creación y consolidación de negocios, un 19 % más que el año anterior, según recoge el Informe Anual 2025 de la entidad.

En el caso de la Región de Murcia, se concedieron 795 microcréditos para la puesta en marcha y consolidación de pequeños negocios por un valor total de más de 17 millones de euros, lo que representa un incremento del 32,35% de financiación respecto a 2024.

Estos datos muestran cómo el microcrédito es un instrumento clave para favorecer el emprendimiento y facilitar el inicio de proyectos empresariales viables. Cabe señalar que en 2025 el importe medio de los préstamos proporcionados por MicroBank para emprendedores fue de 21.713 euros y, aunque empezar un negocio siempre requiere de apoyo (el 33 % de la financiación solicitada fue la para el inicio de proyectos), destaca el hecho de que el 67 % de los microcréditos fueron para la ampliación o consolidación del negocio.

El impacto social de esta financiación se refleja en la creación en toda España de 30.170 puestos de trabajo y el impulso de 9.941 nuevos proyectos de emprendimiento. Concretamente, en la Región de Murcia se contribuyó a generar 786 puestos de trabajo y se apoyó la creación de 259 negocios de emprendedores.

Estas cifras avalan la contribución de MicroBank al mercado laboral, dado que el 49 % de los negocios respaldados por la entidad han generado nuevos puestos de trabajo tras recibir financiación. Es especialmente relevante que el 44 % de las contrataciones corresponden a mujeres, el 59 % a menores de 35 años y el 29 % a personas que se reincorporaban al mercado laboral, reforzando el compromiso con la igualdad de oportunidades y con el impulso de perfiles con un papel clave en el desarrollo económico y social.

“Estos resultados confirman que nuestro impulso al emprendimiento se traduce en negocios que avanzan y en empleo que se crea. Son indicadores tangibles del efecto positivo que los microcréditos pueden tener sobre la vida de las personas y sobre la economía en su conjunto”, afirma Cristina González, directora general de MicroBank.

Sector servicios y comercio minorista, los motores de creación de empleo

La mayor parte de los empleos generados por los negocios financiados por MicroBank se concentra en el sector servicios (58 %), seguido por el comercio minorista (13 %) y la construcción (7 %). Otros sectores, como el primario, la hostelería, las nuevas tecnologías y diversas actividades, agrupan el 22 % restante, reflejando la diversidad del impacto de los microcréditos en la economía.

Respecto a la distribución en el territorio, las regiones que más préstamos han solicitado para emprender son Cataluña (26 %), Andalucía (20 %), Comunidad de Madrid (16 %) y Comunidad Valenciana (9 %).

En cuanto al perfil de los emprendedores, la edad media se encuentra en los 44 años y respecto a las procedencias más representativas el 62 % son españoles, el 22 % de Latinoamérica y el 8 % del resto de Europa, entre otras procedencias.

Además del impulso económico, los servicios no financieros son una herramienta clave para asesorar al emprendedor. En este sentido, el banco social de CaixaBank cuenta con la MicroBank Academy, una plataforma educativa gratuita que acompaña al emprendedor. Ofrece cerca de 100 cursos online —desde habilidades digitales e IA hasta gestión empresarial— organizados según las fases clave: iniciar, impulsar y consolidar un negocio. Con contenidos propios y de socios como Google y Accenture, en 2025 superó las 50.000 visitas, reafirmando el compromiso de MicroBank con el emprendimiento, no solo mediante financiación, sino también ofreciendo formación y herramientas para impulsar proyectos.

Apuesta por el emprendimiento femenino

El Informe 2025 de MicroBank refleja también el compromiso de la entidad por promover el emprendimiento femenino. La entidad ha concedido 7.423 microcréditos para negocios impulsados por mujeres en 2025, con una inversión de 145,8 millones de euros, lo que representa un incremento del 13,3 % respecto a 2024. De esta manera, se ha respaldado la creación de 2.890 nuevos negocios liderados por mujeres, que han generado, a su vez, 7.341 puestos de trabajo.

Apoyo a las familias

Además del impulso al emprendimiento, el apoyo financiero de MicroBank a las familias supuso en 2025 una financiación en toda España de 1.672 millones de euros (con un importe medio de 6.852 euros), lo que supone un incremento del 19 % respecto a 2024. Se concedieron un total de 243.970 microcréditos, un 21 % más que el año anterior, y representan el 87,2% de las operaciones de la entidad.

En el caso de la Región de Murcia, la financiación a familias alcanzó los 10.137 microcréditos (un 16,16 % más respecto al ejercicio anterior), por un valor total de 72 millones de euros.

Entre los motivos más frecuentes para la demanda de préstamos en 2025, en el 33 % de los casos fueron para hacer frente a gastos de vivienda (mobiliario, equipamiento o reforma). Se confirma así que los gastos del hogar continúan siendo el motivo más frecuente para la solicitud de un microcrédito, con un alza del 37 % respecto a 2024 (los préstamos para vivienda representaron entonces el 24 % de los préstamos solicitados).

La segunda finalidad más habitual en 2025 fueron los microcréditos destinados a la adquisición o reparación de vehículos, que concentraron el 19 % de los préstamos. En cuanto a otros gastos personales y familiares representaron el 15 % de las solicitudes de préstamo. Finalmente, facturas o impuestos aportaron el 12,5 % de las peticiones de microcrédito, con un descenso del 21,8 % respecto al 16 % de 2024.

Así pues, el apoyo al emprendimiento y las familias son las áreas de mayor impacto social de MicroBank, a las que hay que sumar también otra financiación en áreas con impacto social como la educación, la transición energética y empresas sociales, entre otras.

En términos globales, el balance positivo de MicroBank en 2025 queda reflejado por su actividad: la entidad cerró el año con 277.819 operaciones por un valor total de cerca de 2.500 millones de euros, lo que supone aumentos del 19% de operaciones y del 18% de financiación frente a 2024.

Banca social

MicroBank da respuesta a diferentes segmentos de población cuyas necesidades financieras no están lo suficientemente cubiertas. Tiene un papel determinante en el Plan de Banca Sostenible, integrado dentro del nuevo Plan Estratégico de CaixaBank, donde desempeña un papel clave promoviendo la inclusión financiera y reforzando el crecimiento socioeconómico del territorio.

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Como único accionista de MicroBank, CaixaBank apoya a su banco social desde su creación otorgándole la financiación necesaria para el crecimiento de su actividad crediticia y comercializando sus productos a través de la extensa red comercial de CaixaBank para poner a disposición del cliente toda la gama de opciones con la máxima calidad de servicio y proximidad posibles. En la concesión de los préstamos colaboran de manera activa más de 280 entidades en toda España que aportan conocimiento de las personas destinatarias de los préstamos, además de asesorar y realizar un seguimiento de los proyectos.Asimismo, MicroBank cuenta con el apoyo de las principales instituciones europeas dedicadas al fomento del emprendimiento y las microfinanzas. Se trata del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).