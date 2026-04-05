La Fundación de Trabajadores de ElPozo Alimentación convoca nuevas ayudas para fines sociales

La Fundación de Trabajadores de ElPozo Alimentación ha presentado su nueva convocatoria de ayudas, dotada con 30.000 euros, cuya finalidad es colaborar con sociedades sin ánimo de lucro que desarrollen en la Región de Murcia proyectos con fines sociales.

Los objetivos de estas ayudas son fomentar, potenciar y promover iniciativas que contribuyan a un mayor bienestar y a una mejor calidad de vida, especialmente, en las comunidades y colectivos más vulnerables.

Las ayudas se podrán solicitar hasta el 30 de abril y tendrán un importe de 2.000 euros para cada una de las asociaciones u organizaciones sin ánimo de lucro cuyos proyectos hayan sido seleccionados. La presentación de solicitudes se realizará de forma electrónica a través de un formulario online, disponible en la web www.fundaciontrabajadoreselpozo.org, en la pestaña Asociaciones, donde se pueden consultar también las bases y los detalles de la convocatoria.

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La Fundación de Trabajadores, una de las más numerosas de España, se constituyó en 2008 y cuenta con más de 5.500 empleados de ElPozo Alimentación y Grupo Corporativo Fuertes, el 95% de la plantilla. Se nutre de fondos mixtos al 50% entre los empleados y la empresa, una dotación que permite la ayuda directa a trabajadores con especiales dificultades personales, el desarrollo de proyectos y actividades de interés comunitario y la promoción de encuentros de convivencia, deportivos, sociales y formativos.