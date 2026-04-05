La formación en primeros auxilios llega a las aulas

Alumnos de 4º de ESO del colegio San Vicente de Paúl han participado en un taller práctico de primeros auxilios impartido por profesionales de enfermería de Ribera Practiser, en el marco de la Feria de la Salud y el Deporte organizada por el centro educativo.

La formación, dirigida e impartida por las enfermeras María Perín y Mirian Dimitrov, ha tenido como objetivo principal dotar a los asistentes de conocimientos básicos y habilidades prácticas para actuar ante situaciones de emergencia, donde una intervención rápida y adecuada puede resultar decisiva para salvar vidas.

Antes de abordar las técnicas de reanimación y primeros auxilios, las profesionales insistieron en una idea clave, “ante cualquier emergencia, lo primero es llamar al 112, Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia, para activar a los servicios sanitarios”.

“Una vez realizada la llamada y con los equipos de emergencia en camino, es cuando se debe comenzar la asistencia a la persona afectada siguiendo las indicaciones adecuadas”, añade Mirian.

Durante el taller, los participantes han aprendido a identificar y actuar ante una parada cardiorrespiratoria mediante la técnica de reanimación cardiopulmonar (RCP). Las profesionales explicaron la cadena de supervivencia, así como el algoritmo de actuación, diferenciando los pasos a seguir en función del estado de consciencia y la presencia o no de pulso.

Además, se enseñó la correcta ejecución de las maniobras de RCP, combinando 30 compresiones torácicas con 2 insuflaciones mediante la técnica frente-mentón. En el caso de pacientes pediátricos, se abordaron las particularidades del protocolo, adaptando la intervención a cinco insuflaciones iniciales seguidas de ciclos de 15 compresiones y 2 ventilaciones.

Otro de los bloques clave del taller se centró en la actuación ante la obstrucción de la vía aérea, enseñando a diferenciar la gravedad del atragantamiento y las técnicas adecuadas en cada caso, como la maniobra de Heimlich y los cinco golpes interescapulares.

Asimismo, se ofrecieron pautas básicas de actuación ante situaciones de ahogamiento, especialmente relevantes ante la llegada del verano, tanto en playas como en piscinas.

El taller tuvo un carácter eminentemente práctico. Tras una demostración inicial por parte de las enfermeras, los alumnos pudieron practicar las maniobras por parejas utilizando maniquíes. Para facilitar el aprendizaje del ritmo adecuado de las compresiones, se utilizaron referencias musicales conocidas como 'La Macarena', que ayuda a mantener la frecuencia recomendada en la RCP.

En este sentido, Alicia Sánchez, coordinadora de Enfermería de Ribera Practiser, destacó la importancia de acercar conocimientos básicos de salud de forma práctica y participativa, “este taller ha fomentado en los jóvenes la seguridad, la capacidad de actuar ante emergencias y la conciencia sobre el cuidado de la salud, reforzando además el vínculo entre el sistema sanitario y la comunidad educativa”.

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Este tipo de acciones refuerzan el compromiso con la educación en salud y la prevención, acercando conocimientos sanitarios básicos a la población y fomentando una cultura de actuación responsable ante emergencias.