Medida de protesta
Los pescadores planean amarrar sus barcos y dejar de salir a la mar si no baja el precio del gasóleo
La flota española considera que hacen falta medidas urgentes, más allá de las ya aprobadas, para garantizar la rentabilidad de su actividad
La flota española baraja amarrar sus barcos si no se abarata el gasóleo, en alza por la guerra de Irán, según han explicado los responsables de la patronal de armadores Cepesca y de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), tras insistir en la necesidad de que se pongan en marcha medidas urgentes para aliviar el coste del precio de los carburantes.
Tanto el secretario general de Cepesca, Javier Garat, como el presidente de la FNCP, Basilio Otero, han afirmado que no hay ninguna decisión tomada sobre un paro general o un amarre por el precio del combustible, pero han recalcado que la situación actual, con unos sobrecostes disparados, pone al límite la rentabilidad de la flota. En concreto, las asociaciones del Mediterráneo y del golfo de Cádiz están hablando de amarrar sus barcos porque no les sale a cuenta salir a faenar desde hace ya semanas, si no se encuentra un remedio al problema, ha explicado Garat.
El responsable de Cepesca ha señalado que la ayuda impulsada por el Gobierno es insuficiente y que el esquema de apoyo previsto para el sector supondría que las ayuda no les llegara hasta septiembre.
También desde la FNCP, su presidente reconoce que aunque no se habla todavía de una acción conjunta, en que las cofradías amarrarían de manera simultánea sus barcas, sí es cierto que cada pescador está pensándose cada día "mucho" si sale o no a faenar ante esta situación, porque lo que pesca "no compensa con lo que gasta". La coyuntura se complica más en el Cantábrico, ha añadido, por la falta de capturas de caballa.
Otero ha asegurado que las ayudas deberían ser más rápidas, "en el surtidor", en forma de descuento al gasóleo, porque el esquema del Gobierno para la pesca -que no es un descuento automático en la compra de carburante- "no sirve para nada".
Esta situación ha empezado ya a generar inquietud entre los vendedores de pescado al detalle, "ya que podría derivar en problemas de abastecimiento a corto plazo para algunos minoristas que se suministran en sus lonjas", afirma la asociación Fedepesca, que agrupa a pescaderos y pescaderas. Estos "no pueden permitirse paralizar su actividad, ya que no perciben las ayudas de los armadores, que, además, cuentan con alternativas como el envío de marineros al desempleo o la compensación mediante días de vacaciones", observa Fedepesca en un comunicado.
"Por otra parte, si amarran barcos, y hay menos oferta en los mercados, subirá el precio del resto de productos en las tiendas, sin que se haya eliminado el IVA del 10% del pescado para poder paliar los efectos de esta crisis en la cesta de la compra de las familias", agrega.
El comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, anunció este lunes que tiene previsto proponer la activación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y Acuicultura (Fempa) para ayudar al sector ante la crisis derivada del aumento de los precios de combustible. El responsable de Cepesca ha dicho que esta activación es "imprescindible" y que es urgente que se apruebe, para que cuando se haga el Gobierno destine los fondos necesarios para que las ayudas no se demoren hasta septiembre u octubre.
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