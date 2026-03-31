Anecoop alcanza la mayor facturación de su historia

Inmersa en la celebración de su 50 Aniversario, Anecoop, cooperativa agroalimentaria española líder en la comercialización de frutas y hortalizas, ha celebrado esta mañana su Asamblea General en el Hotel Las Arenas, de Valencia. Su presidente, Alejandro Monzón, y su director general, Joan Mir, han presentado la Memoria RSC de la entidad en la que se recogen los resultados del ejercicio 2024-2025 ante los más de 250 socios y profesionales del Grupo que han asistido a esta convocatoria.

Doble récord histórico

El balance presentado destaca que ha sido una campaña de récord tanto en facturación propia, como en la facturación combinada de todas las empresas que forman el Grupo Anecoop.

En el periodo analizado, Anecoop ha logrado un nuevo máximo histórico de facturación alcanzando los 986 millones de euros, cifra que representa un incremento del 4,39% respecto al ejercicio anterior. Récord también en la facturación combinada del Grupo Anecoop que se sitúa en 1.166 millones de euros, un 3,5% más que en la campaña 2023-2024.

La liquidación media al socio por kilo o litro comercializado, se ha incrementado en un 4,7%. Joan Mir ha subrayado la importancia de este resultado “pues somos conscientes del fuerte aumento de los costes de producción y manipulación en esta campaña” y ha destacado que “la rentabilidad de nuestros socios y agricultores es nuestra máxima prioridad”.

En cuanto al volumen comercializado se refiere, el director general ha destacado que “Las vicisitudes de un ejercicio complicado, duro e intenso (DANA, pedriscos y plagas, entre otras) han incidido en la bajada de producción de algunos de los productos estratégicos y, consecuentemente, en el volumen comercializado, que se ha mantenido prácticamente en los niveles del ejercicio anterior, con una cifra de 736.536 t+KL. Joan Mir ha recordado en este sentido que “En la tarde de la DANA Anecoop perdió 30.000 toneladas principalmente de kaki, también de naranjas y mandarinas, mucho para una campaña, pero poco si lo comparamos con la enorme tragedia humana que provocó”.

Durante el acto de presentación de estos resultados, el presidente de Anecoop ha señalado que “Hemos logrado cerrar una campaña con importantes dificultades alcanzando la mayor facturación de nuestra historia. Estamos muy orgullosos de los resultados registrados en un ejercicio en el que hemos ampliado esfuerzos para llegar más lejos, desarrollando una revisión continua de nuestra estrategia para responder con eficacia a los muchos desafíos a los que se enfrenta nuestro sector”.

Murcia, pilar estratégico de Anecoop

La Región de Murcia, con más de 187 millones de euros en facturación, representa el 21,67% de la producción comercializada por Anecoop, según los resultados de la campaña 2024-2025.

Los socios de Anecoop en Murcia son: Agroter, Alimer, Frucimu, Frucimu Bio, Frutas Condiso, Hortamira y Toñifruit.

Por la variedad y la calidad de sus cultivos, su huerta constituye uno de los pilares fundamentales de la oferta de la cooperativa hortofrutícola de segundo grado, con oficina en Murcia desde hace más de tres décadas.

Desglose por productos

En cítricos Anecoop ha comercializado un volumen similar al de la campaña pasada: 263.969 toneladas, con un ligero aumento en la cifra de facturación que se sitúa en 284.659 K€, un 1,7% más que en el ejercicio anterior. Crece su cuota de mercado, especialmente en mandarina de segunda parte de campaña; mantiene el liderazgo en Navelina y avanza de forma importante en la línea de naranjas rojas.

En cuanto al grupo de frutas el balance señala un aumento en la facturación del 7,7% (372.689 K€) gracias a la mejora de los precios medios de venta, pese al descenso de volumen principalmente en el kaki por los efectos de la DANA en este cultivo. En sandía y melón se han registrado volúmenes similares a los del ejercicio anterior, mientras que en frutos rojos ha sido una buena campaña con evolución positiva en volumen y precios.

Buenos resultados también en hortalizas, que crecen tanto en volumen (181.746 toneladas; un 2,18% más); como en facturación (295.795 K€; un 3,8% más).

De la mano de las filiales francesas, destaca la positiva evolución en flores, con un crecimiento de un 52%, alcanzando los 9.915.000 tallos, así como el significativo incremento de dos cifras alcanzado en productos ecológicos, un 13,8%, con un volumen de 36.209 toneladas.

En el área de vinos, el balance de la cooperativa ha sido muy similar al del ejercicio anterior. Presente en más de 40 países, ante un escenario geopolítico convulso y un descenso del consumo, Anecoop Bodegas ha reforzado su estrategia de internacionalización con el objetivo de consolidar y vigorizar sus ventas en mercados tradicionales e introducir su oferta en nuevos destinos.

Integración cooperativa: Juntos somos más fuertes

Tras muchos años trabajando e impulsando la integración y la colaboración entre cooperativas, en los últimos ejercicios Anecoop ha reforzado su estructura, a la vez que se han concretado distintas alianzas estratégicas entre socios de la entidad. Un impulso clave para la viabilidad de la agricultura, un sector muy atomizado, que refuerza el potencial colectivo sobre el individual, dotando a las empresas agrícolas de capacidad de respuesta y de adaptación ante un mercado que no deja de transformarse.

El director general de Anecoop, Joan Mir, ha repasado algunos de los hitos más importantes en este sentido durante la campaña “En el primer semestre de 2025 Anecoop crece con la incorporación como socio de Eurofruits Levante S.L., así como con la de la empresa Novacoop Mediterránea SXXI S.L (formada por Grup Cooperatiu Fruits de Ponent y Actel Grup)”.

“Destacan también en la campaña 2024-2025 los acuerdos de colaboración alcanzados entre las cooperativas de segundo grado Univall y Ribercamp; la integración de la Cooperativa de La Llosa de Ranes en Univall; el acuerdo de colaboración entre CANSO y Cofrudeca, el de Toñifruit S.L. con Bio Lobrot y el de las cooperativas de Lliria y Bétera, o la entrada de Frucimu en el accionariado de Agriconsa”.

Triple apuesta estratégica para impulsar el futuro

“Desarrollamos nuestra actividad en un entorno global en el que la incertidumbre geopolítica es constante: vaivenes en la política arancelaria de Estados Unidos, tensiones por el acuerdo de la UE con Mercosur, competencia desleal… A ello sumamos otros desafíos como el relevo generacional, la falta de mano de obra, la transformación tecnológica, la digitalización, la sostenibilidad, las plagas, los incrementos de costes o las nuevas formas de consumo. Hacer frente a todos ellos nos exige un enfoque proactivo y muy estratégico”, ha señalado el presidente de Anecoop.

En este sentido, el Plan Impulso, el Observatorio de la Sostenibilidad y el Plan Releva han sido tres iniciativas clave en la campaña 2024-2025, que definen la apuesta estratégica de Anecoop para impulsar el futuro.

El Plan Impulso ha supuesto un cambio profundo en la política y organización comercial de la cooperativa de segundo grado. Todo un reto, encaminado a mejorar la eficiencia y competitividad de Anecoop ante las complejidades del mercado global que exige anticipación y adaptación.

El Observatorio de la Sostenibilidad se ha consolidado en este ejercicio como una herramienta clave para los socios de Anecoop. En la actualidad cuenta en total con 32 entidades adheridas y el objetivo es seguir creciendo.

Durante la campaña analizada se han gestado las bases del Programa RELEVA, ya en plena ejecución. Dirigido a jóvenes agricultores de las cooperativas socias, nace para impulsar el relevo generacional, vital para la viabilidad de la agricultura española; reforzar la visión empresarial del agricultor; y fortalecer el liderazgo cooperativo. Un proyecto pionero en el ámbito agrario valenciano que Anecoop espera poder desarrollar en otras comunidades.

Referente internacional del cooperativismo agroalimentario

Anecoop ha logrado consolidarse como referente internacional de cooperativismo agroalimentario. Dispone de una oferta homogénea en términos de volumen, gama y calendario, presente en cerca de 70 países con un porfolio de más de 90 productos en cartera: cítricos, frutas de temporada -verano y otoño, frutas exóticas, hortalizas tanto de invernadero como de cultivo al aire libre, además de zumos, conservas vegetales, flores, productos de V gama y vinos.

Cuenta con una estructura integrada por cinco delegaciones en España, doce filiales en ocho países (Anecoop Polska ha celebrado 25 años de historia en la campaña 2024-2025) y dos plataformas logísticas, que la capacita para dar una respuesta ágil y un servicio próximo y eficiente a sus clientes, configurando la que es, en palabras de su presidente, “posiblemente, la mayor red comercial hortofrutícola en Europa”.

La fuerza del cooperativismo

El presidente de Anecoop ha señalado los retos futuros que pasan por “impulsar la innovación, la sostenibilidad, ser responsables y transparentes, atraer e inspirar al talento joven, cuidar de nuestras personas y, por supuesto, seguir siendo rentables. Porque la rentabilidad de nuestros socios es nuestro mayor objetivo”.

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Con un sentido agradecimiento a todos los que forman parte de esta gran familia ha puesto fin a su intervención el presidente de Anecoop, Alejandro Monzón: “gracias por creer en la fuerza del cooperativismo y en los valores que representamos. Lo mejor está por llegar, porque cuando Anecoop avanza, avanza todo un sector”.