La Región de Murcia impulsa el talento femenino en el sector transporte

La presencia de la mujer en el transporte y la logística es minoritaria. Los datos son claros: solo entre el 2% y el 3,8% de los conductores profesionales en España son mujeres. Son cifras aportadas por IRU (International Road Transport Union).

Se trata, sin embargo, de un ámbito con alta demanda de empleo y capacidad de crecimiento, y con un gran peso a nivel económico (según datos de ICEX- Invest in Spain, el sector de la logística y el transporte supone el 4,58 % del PIB español).

En este sentido, la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia (comunidad en la que este sector es estratégico), con el apoyo de la plataforma Business Women RM y de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (FROET), impulsó esta semana la jornada 'Mujeres en el transporte y la logística: referentes que transforman la industria', un encuentro que reunió a profesionales, empresas e instituciones para visibilizar el papel de la mujer, continuar sumando talento y reforzando el liderazgo femenino en el sector.

Mujeres en el transporte y la logística: referentes que transforman la industria

El encuentro, presentado por la periodista María Pina, dio voz a diferentes perfiles femeninos en el sector: desde directivas a mujeres transportistas, poniendo sobre la mesa la necesidad de incrementar la presencia femenina en el transporte por carretera, un sector con alta demanda de empleo y capacidad de crecimiento, pero en el que la participación de la mujer sigue siendo reducida, con una brecha de género muy marcada.

La bienvenida, a cargo de la directora de Business Women RM, Amanda Aquino, puso el foco en la relevancia de estos eventos. “Más que importantes, estos espacios de diálogo son necesarios.

El impulso del talento femenino actúa como motor estratégico en la transformación y evolución del transporte, reforzando su competitividad y sostenibilidad”.

A continuación, la apertura institucional vino de la mano de José Antonio Verdú, director general de Movilidad y Transporte de la Región de Murcia. “El futuro pasa por incorporar talento, y talento femenino. Aunque en la Región de Murcia estamos por encima de la media en los datos sobre mujeres en el sector, tenemos que seguir trabajando juntos para crear un sector más competitivo y, sobre todo, más inclusivo”, compartió.

El programa incluyó dos mesas redondas. En la primera, “Empresas murcianas que impulsan la presencia femenina en el transporte”, participaron directivas de importantes empresas de la Región de Murcia, con gran relevancia a nivel nacional: Grupo Caliche, Disfrimur y Primafrio.

Carmen Ana Sicilia, directora del departamento jurídico de Caliche Corporación Familiar, Isabel Sánchez, consejera en Grupo Disfrimur y Marina Förch, directora comercial de Primafrio, abordaron las políticas internas, los avances en igualdad y los retos para atraer talento femenino.

Carmen Ana Sicilia subrayó el crecimiento progresivo de mujeres conductoras, que en Caliche ya suponen el 13%, así como la creciente presencia femenina en áreas tecnológicas, insistiendo en la importancia de visibilizar, mentorizar y acompañar el talento sin distinción de género.

Por su parte, Isabel Sánchez expuso la evolución en Disfrimur, donde ya cuentan con 100 mujeres en plantilla y 30 conductoras, impulsando medidas como un comité de igualdad o una escuela de conductores para fomentar la inclusión, además de apostar por la promoción interna y referentes femeninos.

Finalmente, Marina Förch (presente por videollamada) destacó el cambio vivido en Primafrio en la última década, apostando activamente por la presencia y el desarrollo del talento femenino, con el objetivo de crear un entorno donde las mujeres puedan crecer y consolidarse profesionalmente.

A continuación, la segunda mesa, moderada por Miguel López, director general de ENAE Business School, “Iniciativas que visibilizan y mejoran el trabajo de las conductoras”, reunió a Eva Melenchón, vicesecretaria de FROET y Ángeles Ruiz, directora de marketing, custome service y RSC de Andamur e impulsora de WOW (Women On The Way), una iniciativa orientada a reforzar la visibilidad, el reconocimiento y las oportunidades profesionales de las mujeres dentro del ámbito del transporte y la logística.

Ambas directivas dialogaron sobre las distintas iniciativas relacionadas con la formación, la seguridad y las condiciones laborales en el sector, impulsadas desde sus organizaciones, aportando diferentes puntos de vista.

Mientras que Eva Melenchón reconoció que, aunque FROET aún no ha desarrollado proyectos específicos en este ámbito, sí que participan activamente en iniciativas externas para fomentar el empleo femenino, y defendió que no percibe grandes barreras de acceso de la mujer al sector, más allá del coste, exigencia y compromiso de la formación, apostando por un cambio cultural progresivo y natural, más que por medidas impuestas, como los Planes de Igualdad.

Por su parte, Ángeles Ruiz destacó el constante trabajo que llevan a cabo desde Andamur, desde hace años, a través de campañas como “Soy camionera” o el movimiento WOW (Women On The Way) para dar voz a distintos perfiles femeninos, subrayando, además, la importancia de garantizar que las áreas de servicio no sean una parada, sino que se conviertan en “su casa en el camino”, con servicios cómodos, seguros y en los que disfrutar de su ocio, como gimnasios, duchas, hotel, cafeterías o lavanderías.

La jornada finalizó con el conversatorio “Historias de mujeres conductoras”, en el que Antonia Rodríguez, CEO de Autobuses Lorenzo, y las conductoras Khadija Malih, Loly Rodríguez y Cati Ruiz, aportaron sus testimonios reales, compartiendo sus experiencias personales y profesionales en el sector, abordando y reivindicando también la importancia de contar con espacios y áreas seguras.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, clausuró el evento apuntando a la importancia de este tipo de iniciativas. "Una mujer construye referentes cuando se dedica a sectores STEM, transporte o logística. Desde la Consejería queremos contribuir, visibilizando a mujeres que se dedican a ellos, a fomentar nuevas vocaciones que tienen un carácter transformador clave, y decisivo, en la evolución y el bienestar de la sociedad".

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La iniciativa contó con la colaboración de empresas del sector como Andamur, Grupo Caliche, Primafrio, Disfrimur, Hervian y Autobuses Lorenzo.