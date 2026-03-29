Rafael Fuertes, de ElPozo, elegido mejor CEO en los Best!n Food

Best!n Food, los premios que marcan el ritmo en la industria alimentaria en España, han reconocido a Rafael Fuertes, director general de ElPozo Alimentación, como mejor CEO en el marco de los BEST Awards, uno de los galardones más relevantes de la edición, que pone en valor a los líderes que están transformando el sector desde dentro.

Al frente de ElPozo, Rafael Fuertes ha impulsado un modelo de liderazgo que combina visión empresarial, sensibilidad hacia el consumidor y una clara apuesta por el marketing como eje estratégico. Su capacidad para anticiparse a las tendencias del sector y convertirlas en oportunidades de crecimiento ha sido clave para consolidar a la compañía como una de las marcas más influyentes del panorama de la alimentación en España.

Durante los últimos años, ElPozo ha reforzado su posicionamiento apostando por una comunicación más cercana, relevante centrada en patrocinios deportivos como la Selección Española de Fútbol, el Alhama CF ElPozo, el tenista Rafael Alcaraz, el piloto Fermín Aldeguer; y también territorios culturales como patrocinio de festivales o del grupo murciano ‘Viva Suecia’, que agradecieron durante la gala al apoyo del gigante de la alimentación.

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El comité de los Best!N Food ha destacado su capacidad para construir marca más allá del producto, así como su liderazgo en la creación de estrategias que conectan con la cultura y generan impacto real en el consumidor: «Rafael Fuertes representa el tipo de liderazgo que hoy necesita el sector: estratégico, valiente y profundamente conectado con la realidad del mercado».