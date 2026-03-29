34 empresas cuentan con el Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad entregó esta semana los Distintivos de Igualdad en la Empresa de la Región de Murcia a cuatro nuevas organizaciones que se suman a las 30 que ya disponían de este reconocimiento. Se trata de una marca de excelencia que concede el Gobierno regional a aquellas empresas, públicas y privadas, que se han distinguido por el desarrollo e implantación de políticas de igualdad entre su personal.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, presidió el acto de entrega en el que recibieron, además, un diploma acreditativo. «Aumenta el compromiso empresarial por la igualdad en la Región. Con estas entidades, son ya 34 las empresas que lucen el Distintivo de Igualdad. Detrás de éste, hay un avance hacia la igualdad real, hay más medidas efectivas de conciliación, de sensibilización y prevención del acoso y de la violencia de género, hay un motor que sigue en marcha hacia la transformación de la sociedad», destacó Ruiz.

«Estas empresas y entidades han apostado por la igualdad como estrategia, y desde el Gobierno regional agradecemos su colaboración. El tejido empresarial es un aliado necesario, porque la aportación de cada una de estas organizaciones contribuye a alcanzar un reto que nos beneficia a todos», añadió la consejera.

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Tras la entrega de los distintivos, la directora de la Fundación Solidaridad de Carrefour, María Cid, referente en inclusión y políticas de igualdad, ofreció una charla a los asistentes. Cid destacó la ventaja competitiva que supone para las empresas apostar por la igualdad, y cómo generan más innovación, cohesión interna y sostenibilidad social cuando integran políticas con ese objetivo.