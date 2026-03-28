Hefame da a conocer sus novedades en inteligencia artificial

Más de 2.000 profesionales visitaron el stand de Hefame en la última edición de Infarma, celebrada en Madrid del 24 al 26 de marzo, donde la cooperativa presentó los proyectos de su grupo de farmacias F+, las últimas novedades de su marca propia de farmacia, ‘ia’, así como los avances en sus servicios H+, orientados a mejorar la gestión integral de las oficinas de farmacia.

Durante los tres días de congreso, el espacio de la cooperativa se convirtió en un punto de encuentro con farmacéuticos, profesionales del sector y representantes de la industria, que pudieron conocer de primera mano las iniciativas que Hefame impulsa para apoyar la evolución de la farmacia comunitaria.

El stand de Hefame ofreció información sobre su proyecto F+ y el grupo de farmacias que lo han implementado íntegramente. F+ es una propuesta de servicios digitales diseñados para optimizar la relación de la farmacia con el paciente, ampliar su oferta asistencial y gestionar la oficina de farmacia de forma más eficiente.

El grupo F+, que comenzó a forjarse hace casi una década, continúa ganando peso, con más de 300 farmacias plenamente integradas y más de 2.000 que cuentan con alguno de sus servicios. Este grupo se identifica con la cruz farmacéutica, representada en el “+” seña de identidad del modelo y reflejo de su apuesta por la excelencia y la innovación. La naturaleza cooperativa de Hefame impulsora del grupo es la garantía de protección del modelo de farmacia mediterráneo y lo que convierte a este grupo en único y diferencial en nuestro país. Actualmente cuenta ya con más de 400.000 consumidores-pacientes y, en 2025, su actividad generó una facturación de 400 millones de euros, consolidando su crecimiento con una plena orientación asistencial.

Uno de los principales focos de interés del stand fue la marca propia de farmacia de la cooperativa, Interapothek, ‘ia’, que continúa consolidándose como una herramienta estratégica para las farmacias. Con más de 1.000 referencias y presencia en 26 países, ‘ia’ combina calidad farmacéutica, diseño diferencial y una excelente relación calidad-precio, configurándose como una marca pensada para apoyar a la farmacia.

En esta edición de Infarma, la marca llegó además con un reconocimiento destacado, tras ser considerada la marca propia mejor valorada por las farmacias en España, según el último estudio Benchmarking AECOC 2025, en el que obtiene las puntuaciones más altas en calidad, surtido y precio frente a otros mayoristas y laboratorios. Estos resultados refuerzan su posicionamiento como marca de referencia en el canal farmacia.

Hefame presentó las novedades de ‘ia’ para 2026, con nuevos lanzamientos con un claro enfoque en la innovación y la sostenibilidad, entre los que destacan un spray de clorhexidina, un sérum de retinal, una crema de afeitado con bálsamo aftershave, un kit de viaje de manicura, un gel facial fotoprotector y una crema corporal fotoprotectora con efecto glow y una bruma facial fotoprotectora. Estas incorporaciones se suman a soluciones exclusivas diseñadas para ayudar a las farmacias a reforzar la diferenciación de su punto de venta y se completa con un diseño exclusivo que contribuye a consolidar la identidad y posicionamiento de la marca.

La marca ‘iaview’ contó también con un espacio destacado dentro del stand de Hefame, donde se expuso la nueva colección 2026 que ofrece una amplia gama de gafas de sol y de presbicia. Esta línea se caracteriza por ofrecer productos diferenciales que combinan diseño actual, calidad y un posicionamiento competitivo en precio. Las gafas incorporan lentes polarizadas con protección frente a radiación UVA y UVB, y están fabricadas con materiales de alta calidad, como acetatos y metales hipoalergénicos libres de níquel, lo que garantiza su durabilidad y resistencia.

La cooperativa presentó, además, los distintos servicios incluidos en H+, un conjunto de soluciones orientadas a mejorar la gestión global de la farmacia. Entre ellas se incluyen asesoramiento empresarial, apoyo en equipamiento y diseño del punto de venta, soluciones informáticas, servicios financieros, prevención o eficiencia energética, entre otros recursos destinados a ayudar a las farmacias a mejorar su competitividad y su capacidad de adaptación a los cambios del sector.

En esta edición de Infarma, Fundación Hefame también puso en valor su colaboración con Fundación Aladina, destinada a impulsar la creación del gimnasio pediátrico del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, el mayor de España para niños y adolescentes con cáncer y otras patologías complejas. Este proyecto permitirá que más de 1.000 menores al año tengan acceso a ejercicio físico personalizado y gratuito.

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Reconocimiento de Gollmann

En el marco del congreso, el presidente de Hefame, Enrique Ayuso; el vicepresidente primero, Pedro Martínez; y la vicepresidenta segunda, Ana Cantarero, visitaron el stand de Gollmann con motivo del 20 aniversario de la compañía especializada en robots dispensadores para farmacias. Durante el encuentro, Gollmann hizo entrega a Ayuso de un reconocimiento por la relación, colaboración y contribución estratégica de la cooperativa a la introducción de la compañía en España. Enrique Ayuso expresó su agradecimiento a los directivos de la empresa, trasladando un mensaje de continuidad y futuro en la colaboración entre ambas entidades.