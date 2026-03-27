El Ibex 35 recupera los 17.000 puntos tras abrir con una subida del 0,32%

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este viernes con un alza del 10,32%, que ha llevado al selectivo a recuperar la cota de los 17.000 puntos, en una apertura marcada, de nuevo, por los precios del petróleo y la evolución del conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, el selectivo madrileño se ha situado a las 9.00 horas en los 17.016,8 puntos, con el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subiendo más de un 1%, hasta los 109,53 dólares por barril.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se negociaba sobre los 95 dólares, con un avance del 0,6%.

Asimismo, el coste del gas natural ha amanecido también al alza. Así, el contrato TTF, negociado en los Países Bajos y de referencia en Europa, crecía en la apertura de los mercados de renta variable del Viejo Continente un 1,6%, hasta los 56 euros por megavatio hora.

Problemas en el Estrecho de Ormuz

Los precios del crudo, que están teniendo un comportamiento muy volátil, se están viendo afectados por la expectativa de que la guerra se alargue y por los problemas en el estrecho de Ormuz, donde han sido atacados varios barcos petroleros desde que empezó la ofensiva.

El estrecho de Ormuz es un enclave estratégico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes. La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural.

De hecho, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha defendido este jueves en una llamada telefónica con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, la legitimidad de su país para impedir el paso de buques que considere enemigos por el estrecho de Ormuz.

Asegurando que la inseguridad existente en el estrecho es producto de las agresiones estadounidenses e israelíes, el jefe de la diplomacia iraní ha identificado como necesarias las medidas adoptadas por Teherán en aras de garantizar la seguridad y la protección de la navegación en la zona, entre ellas impedir el paso de embarcaciones pertenecientes o asociadas "al enemigo" o a sus "aliados".

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a extender la suspensión de ataques contra las centrales eléctricas de Irán por un período de 10 días, hasta el próximo 6 de abril, después de haberlos pospuesto durante cinco días y de dar un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz.

"A petición del Gobierno iraní, por la presente declaro que voy a aplazar diez días el plazo para la destrucción de centrales energéticas, hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 20.00 horas, hora del Este (2.00 de la madrugada en la España peninsular)", ha señalado Trump en redes sociales.

IPC de marzo en el 3,3%

En este contexto de alza de los precios energéticos, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha avanzado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) de España elevó un punto su tasa interanual en marzo, hasta el 3,3%, su valor más alto desde junio de 2024, por la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo.

El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), órgano que representa a las empresas transportistas, se reunirá hoy con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, para abordar un posible segundo paquete de ayudas en el marco de las consecuencias de la guerra.

Asimismo, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, elegido nuevo vicepresidente primero del Gobierno, y el recién nombrado ministro de Hacienda, Arcadi España, jurarán o prometerán hoy sus nuevos cargos y realizarán el traspaso de carteras.

Novedades empresariales

En el terreno empresarial, Soltec ha informado de que ha dejado atrás las pérdidas de más de 200 millones de euros que registró en 2024 al obtener en 2025 un beneficio neto de 12,4 millones tras culminar con éxito su reestructuración financiera y dar entrada en su capital a DVC Partners como accionista mayoritario.

De su lado, Neinor someterá a su junta de accionistas, que previsiblemente se celebrará el 29 de abril en segunda convocatoria, el nombramiento de tres consejeros independientes, entre ellos el del antiguo responsable de la oficina de Goldman Sachs en España durante 15 años, Olaf Díaz-Pintado.

Por su parte, Banco Santander celebra hoy junta de accionistas, donde la presidenta de la entidad, Ana Botín, confirmará los objetivos para 2026, año en el que el banco espera que su beneficio supere al de 2025. La junta someterá a la aprobación de los accionistas la ampliación de capital necesaria para adquirir Webster y acelerar la transformación de la entidad en Estados Unidos, así como el pago de un dividendo final en efectivo con cargo a los resultados de 2025 de 12,5 céntimos de euro por acción, pagadero el 5 de mayo de 2026.

En consecuencia, el dividendo total en efectivo por acción de Banco Santander correspondiente a 2025 será de 24 céntimos de euro, con un incremento de más del 14%.

Por último, Cellnex ha indicado que someterá a su junta general de accionistas, convocada para el próximo 30 de abril, un conjunto de propuestas de gobierno corporativo que suponen un "paso relevante" en la evolución del modelo de supervisión del consejo de administración, entre las que destaca la transición a la reelección anual de los consejeros, en sustitución del actual mandato de tres años.

Dentro del Ibex 35, los mayores ascensos se los anotaban Grifols (+1,08%), Acciona Energía (+1,04%), Redeia (+0,97%), Endesa (+0,75%), Merlin (+0,71%), Caixabank (+0,69%) y Solaria (+0,63%). En el extremo contario los valores que más se dejaban eran los de Enagás (-0,85%), Naturgy (-0,62%) e Inditex (-0,28%).

Las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaron la sesión de hoy con signo mixto, ya que el Ftse100 de Londres se alzaba un 0,28%, mientras que el Cac40 de París bajaba un 0,09% y el Dax de Fráncfort un 0,06%.

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De su lado, en el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1518 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años crecía hasta el 3,64%.