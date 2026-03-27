La guerra en Irán eleva la inflación en marzo un 3,3%: los carburantes sufren la mayor subida desde junio de 2024

La inflación repuntó en marzo hasta el 3,3 % interanual, un punto por encima del dato de febrero, impulsada principalmente por el encarecimiento de los carburantes tras la subida del precio del petróleo provocada por la guerra que inició Estados Unidos e Israel contra Irán. De este modo, alcanzó un nivel que no se veía desde junio de 2024. Según el indicador adelantado publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el aumento de la inflación de marzo también influyeron, aunque en menor medida que los carburantes, el encarecimiento del gasóleo para calefacción y una caída de la electricidad menos intensa que la registrada hace un año.

La tasa estimada para la inflación subyacente, es decir, el índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, se mantuvo en el 2,7% interanual, igual a la registrada en febrero.

Los grupos especiales –que el INE comenzó a adelantar el mes pasado– reflejan que los productos energéticos se dispararon un 7,5% interanual, cuando en febrero caían un 3,1%, en un mes que no solo refleja la escalada del gasóleo y la gasolina, sino también la entrada en vigor de las medidas que han comenzado a amortiguar los precios de los combustibles.

Sin alteraciones en los alimentos

La guerra, sin embargo, no ha impactado en los precios de los alimentos, ya que la tasa de los alimentos con elaboración, bebidas y alcohol se ha mantenido en el 2,3% interanual, mientras que la de los alimentos sin elaboración se ha moderado al 4,8%, cuando en febrero alcanzaba el 6,5%.

El Ministerio de Economía ha explicado en un comunicado que el comportamiento de la electricidad ha contribuido a amortiguar la inflación en marzo, dado que la apuesta por las renovables –que hoy fijan el precio de la luz en el 84 % de las horas, frente al 25 % de 2019– está actuando "como escudo frente al shock energético por la guerra en Irán".

Aumento en el precio del petróleo

Economía defiende que su plan de respuesta, convalidado este jueves en el Congreso, está diseñado para que este impacto externo "no se traslade de forma permanente ni a la inflación, ni al poder adquisitivo de los hogares". Asimismo, destaca que esta semana los carburantes ya están bajando como consecuencia de las rebajas fiscales incluidas en el decreto ley que está en vigor desde el 21 de marzo, aunque siguen presionados al alza por la cotización del petróleo, los fletes y los márgenes de refino. El petróleo brent, que antes de la guerra cotizaba a alrededor de 70 dólares el barril, ha comenzado este viernes la sesión cerca de los 110 dólares por barril.

Los datos proporcionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) esta semana señalan que el precio del gasóleo en las estaciones de servicio fluctuaba entre 1,432 euros por litro y 2,205 euros tras aplicarse la rebaja fiscal a los carburantes, todavía un 23% por encima del precio máximo del 28 de febrero, fecha en la que comenzó el conflicto contra Irán.

De acuerdo con los datos publicados hoy por el INE, solo en el mes de marzo, en comparación con febrero, los precios de consumo subieron un 1%, presumiblemente también por el impacto de las gasolinas.

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El IPC armonizado (IPCA), que proporciona una medida común de la inflación que permite realizar comparaciones internacionales, se situó también en el 3,3% interanual, ocho décimas más que en febrero, y subió un 1,5% en comparación mensual. La inflación subyacente del IPCA se situó en el 2,8%.