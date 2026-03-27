Grupo Orenes, reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en España
La compañía se convierte en la primera empresa murciana y del sector del juego, ocio y entretenimiento en lograr el reconocimiento Best Workplaces en la categoría de más de 1.000 empleados
Grupo Orenes ha sido reconocida con el Best Workplaces como una de las mejores empresas de España para trabajar en la categoría de compañías de más de 1.000 empleados, según el prestigioso ranking que organiza Great Place To Work. Este hito sitúa a la compañía como un referente nacional en gestión de talento, cultura corporativa y bienestar laboral.
Con más de 4.000 empleados, Grupo Orenes se convierte además en la primera empresa de la Región de Murcia en obtener este reconocimiento, así como en la primera del sector del juego, ocio y entretenimiento en alcanzar esta distinción en dicha categoría.
Este logro pone en valor el firme compromiso de la compañía con sus equipos, basado en una cultura organizativa que promueve el desarrollo profesional, la igualdad de oportunidades, la innovación y un entorno de trabajo positivo y colaborativo. La obtención de este reconocimiento es el resultado directo de las valoraciones de los propios empleados, quienes destacan especialmente el orgullo de pertenencia, la confianza en la organización y la calidad del entorno laboral.
Para la compañía, este reconocimiento se recibe como un impulso para seguir avanzando en la mejora continua de las políticas de personas. Félix Alarcón, director de Recursos Humanos de Grupo Orenes, ha destacado que “formar parte del ranking Best Workplaces es un orgullo y, sobre todo, una responsabilidad. Este reconocimiento pertenece a todas las personas que forman Grupo Orenes y que, con su compromiso diario, hacen posible construir una empresa sólida, innovadora y centrada en las personas”.
Asimismo, también ha señalado que “este reconocimiento refleja el trabajo constante que venimos desarrollando para situar a las personas en el centro de nuestra estrategia. Apostamos por crear un entorno en el que cada profesional pueda desarrollarse, aportar valor y sentirse parte de un proyecto común. Ser reconocidos como uno de los mejores lugares para trabajar en España nos anima a seguir avanzando en iniciativas que impulsen el bienestar, la formación continua y el desarrollo profesional y personal. Ser la primera empresa murciana y del sector del juego, ocio y entretenimiento en lograr este hito refuerza nuestra responsabilidad como compañía y nos impulsa a seguir liderando desde el ejemplo, fomentando una cultura basada en la confianza, la cercanía y el reconocimiento del talento”, finalizó Félix Alarcón.
Grupo Orenes reafirma así su apuesta por consolidarse como uno de los mejores lugares para trabajar en España, continuando con iniciativas orientadas al bienestar, la formación, el desarrollo profesional de sus equipos.
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