La Miniferia de Vinos DOP Jumilla de Semana Santa reunirá a 18 bodegas

La Miniferia de Vinos DOP Jumilla de Semana Santa, que se celebra tradicionalmente el sábado de Dolores, ya está aquí. El Ayuntamiento estará presente a través de su oficina de turismo en esta tradicional juntanza en torno a la cultura del vino y el territorio, que mezcla las dos grandes pasiones de Jumilla: su vino y su Semana Santa, declarada bien de interés turístico internacional, y una de las más antiguas de España, con más de 600 años de historia.

Este año se pone a la venta un cartón único de 6 tickets por 10 euros, con el que se puede intercambiar la copa de vino y consumir vinos según la propuesta de cada una de las 18 bodegas participantes (Bodegas Olivares, Bodegas BSI, Bodegas Xenysel, Bodegas San Dionisio, Bodegas Bleda, Bodegas Viña Elena, Bodegas Salzillo, Bodegas Silvano García, Casa de la Ermita, Bodegas Juan Gil, Bodegas y Viñedos Asensio Carcelén, Bodegas Fermín Gilar, Bodegas Luzón, Bodega Pío del Ramo, Bodega El Lagar de las Puntillas, García Carrión Bodegas 1890, Bodegas Alceño y Bodegas Delampa).

La feria, organizada por el Consejo Regulador de la DOP Jumilla con la colaboración del Ayuntamiento de Jumilla, Ruta del Vino de Jumilla y la Federación de Peñas de la Fiesta de la Vendimia, cuenta con el apoyo incondicional de todos los vecinos de la localidad.

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La gran multitud de personas que acuden a esta feria procedentes de diversos lugares ha sido el germen que llevó al Consejo Regulador DOP Jumilla y sus bodegas a celebrar la Gran Feria del Vino y del Enoturismo Matavendimia, que en 2026 tendrá lugar durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre.