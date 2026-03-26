El Colegio San Agustín de Fuente Álamo, ganador de la XIV edición de GIRA Jóvenes Coca-Cola en la categoría rural

El Colegio San Agustín, de Fuente Álamo (Murcia), con el proyecto Jóvenes Express, ha sido elegido ganador del premio GIRA Jóvenes en su XIV edición, en la categoría de ámbito rural. Esta iniciativa ha destacado por ser un proyecto aplicable, inmediato, da respuesta con impacto claro y que genera empleo a un colectivo vulnerable. Según el jurado, es un proyecto además que “salva vidas” y que destaca por su sencillez. En definitiva, impulsa la inserción en el mercado laboral y podría fácilmente conseguir una fuente de inversión privada.

Jóvenes Express ha sido elegido entre otros tres finalistas en la categoría de ámbito rural, en un evento celebrado en Madrid, que ha contado con la presencia de Esther Monterrubio, secretaria General del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, y de Mª Paz Sánchez Martínez, directora general de Planificación, Innovación y Gestión de la Formación Profesional.

En su intervención, Esther Monterrubio ha destacado que “proyectos como GIRA Jóvenes muestran que contamos con una juventud preparada y con ganas de aportar sus ideas y su compromiso para resolver desafíos nuevos. El mercado laboral actual pide conocimientos técnicos, pero también iniciativa, adaptación, colaboración, pensamiento creativo, pensamiento crítico y capacidad de convertir una idea en un proyecto útil. En otras palabras, pide competencias transversales. Los datos de este programa hablan por sí solos, pero más allá de eso hemos visto sociedad, conexión entre presente y futuro, entre mundo rural y urbano, entre generaciones. Jóvenes que hablan de ODS, que tienen preocupación por su entorno, por el medio rural, por buscar como orientar su vida”.

El proyecto Jóvenes Express propone crear un servicio de acompañamiento digital e intergeneracional donde jóvenes de Fuente Álamo, formados en informática, ayudan a personas mayores a usar la tecnología en su vida diaria. La solución mejora la autonomía digital, genera experiencia laboral real para los jóvenes y fortalece los lazos comunitarios del municipio.

Además del Colegio San Agustín y su proyecto Jóvenes Express, el resto de los finalistas en esta categoría rural han sido: Vixia Forestal, del centro EFA Fonteboa, de Coristanco (A Coruña); Deltatrófic, del centro IEPAAC, de La Rápita (Tarragona); y el Centro el Aspa Jóven, del EFA Molino Rural, de Campo de Criptana (Ciudad Real), que han tenido la oportunidad de presentar ante el jurado sus iniciativas. Este estaba compuesto por expertos de diversas áreas, que han evaluado las iniciativas en base en a su viabilidad, innovación y capacidad para generar un cambio positivo. Entre sus miembros se encontraban José Carlos García Yonte, responsable de RSC y Alianzas Empresariales Autonómico en Cruz Roja Madrid; Carmen Sebrango, directora de la Fundación Bertelsmann; Carlos Mataix, director del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid y asesor de empresas y organizaciones sociales; Laura González, directora de operaciones de Junior Achievement; y Ana Vila, vocal de la junta directiva de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios.

Además, en esta gala en la categoría urbana se ha elegido el proyecto Mundolescente, del IES Pino Montano, de Sevilla. En esta categoría eran también finalistas Gira tu futuro, del centro Océano Atlántico (Zaragoza); Signofy, del IES Abastos (Valencia); y Conectadas del IES Felipe Trigo, de Móstoles, (Madrid)

Los ocho equipos finalistas tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única durante los dos próximos días en la que visitarán y conocerán un poco más de cerca cómo es el día a día de 3 empresas: CHEP, referentes en sostenibilidad ambiental y economía circular, Duara, emprendedoras sociales y finalistas de GIRA Mujeres Coca-Cola, que quieren transformar el mundo de la moda hacia un consumo más sostenible, y Ayúdame3D, que gracias a su modelo de negocio contribuyen a reducir la desigualdad y mejoran la calidad de vida de miles de personas con discapacidad. Además, los dos equipos ganadores, uno en la categoría urbana y otro en la rural, recibirán una dotación de equipos tecnológicos para apoyar su desarrollo profesional y potenciar su futuro laboral.

“Esta edición vuelve a confirmar el enorme potencial de los jóvenes cuando cuentan con acompañamiento, formación y confianza. Detrás de cada uno de estos proyectos hay esfuerzo, creatividad y una voluntad de transformar el entorno. Ese es precisamente el espíritu que queremos impulsar con GIRA Jóvenes: que los jóvenes descubran su potencial, desarrollen competencias clave y se sientan capaces de construir su propio camino profesional”, afirmó Esther Morillas, vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

En esta XIV edición de GIRA Jóvenes se seleccionaron a 757 jóvenes de 28 localidades españolas, con 341 estudiantes de entornos rurales y 416 de entornos urbanos, cursando estudios de Formación Profesional Básica o Superior en 37 centros educativos. Los equipos finalistas, al igual que los demás participantes, demostraron un nivel excepcional de talento, creatividad y dedicación durante todo el proceso de formación y elaboración de sus proyectos.

Todos los grupos participantes, que forman parte de la red FP Empresa, han recibido una formación en competencias transversales impartida por Fundación Universidad y Empresa y por AlmaNatura, así como un proceso de “learning by doing” dirigido por Youth Business Spain y AlmaNatura para la elaboración de sus proyectos de impacto.

Sobre GIRA Jóvenes

En 2012 nació GIRA Jóvenes, un programa de capacitación y empleabilidad que promueve que jóvenes de 16 a 30 años se conozcan mejor a sí mismos, se acerquen al mundo laboral y ganen habilidades para el ámbito profesional y personal. En las últimas ediciones, GIRA Jóvenes ha puesto especial foco en los jóvenes que residen en entornos rurales para que se conviertan en impulsores de su actividad socioeconómica y ayuden a fijar su población, suponiendo así una solución al fenómeno de la despoblación. Además, el programa toma como palanca de acción la Alianza Nacional por la FP impulsada desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y a la que recientemente se ha adherido CCEP.

Actualmente, el programa cuenta con la colaboración de partners clave como FP Empresa, CHEP, Junior Achievement o AlmaNatura en el entorno rural; y Youth Business Spain y Fundación Universidad Empresa, en el entorno urbano, para llegar a todos los territorios posibles y trabajar áreas vitales en la actualidad: Diversidad e Inclusión, Sostenibilidad y Economía Circular, Emprendimiento o Digitalización, sectores llamados a ser clave en los próximos tiempos.

A través de las distintas acciones del programa se refuerza el compromiso de Coca-Cola Europacific Partners por convertirse en un agente positivo del cambio en aquellas comunidades en las que opera, incidiendo sobre los ODS 8, 10, 4 y 17.

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A lo largo de sus catorce ediciones, GIRA Jóvenes ha llegado a más de 10.000 participantes.