“Hemos pasado de ser una empresa forestal tradicional a gestionar ecosistemas”

El Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, acogió el pasado viernes 20 de marzo a los principales actores del sector forestal durante una jornada técnica con motivo del Día Internacional de los Bosques (DIB2026) en la que Orthem tuvo una participación destacada.

Manuel Quijada, director de Medio Ambiente, Energía y Agua del Grupo Hozono Global, explicó ante un auditorio repleto cómo se ha desarrollado la evolución de Orthem durante los últimos 25 años: de empresa dedicada básicamente a cortas y repoblación de árboles y correcciones hidrológicas a compañía puntera con experiencia y capacidad técnica para manejar ecosistemas en un contexto ambiental muy exigente por el cambio climático.

“Hemos pasado por diferentes etapas de actuaciones en el medio natural; en un principio conservando los espacios forestales y trabajando en la prevención y extinción de incendios; después, construyendo estructuras como puentes y pasarelas de madera en espacios protegidos en los años del ‘boom’ del uso público; y en estos momentos ofrecemos un servicio completo de manejo de ecosistemas para adaptarlos al calentamiento global y la menor disponibilidad de recursos hídricos, lo que incluye el seguimiento de fauna y flora amenazada”, explicó Manuel Quijada durante el foro organizado por la plataforma Juntos por los Bosques y el Foro de Bosques y Cambio Climático, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd).

Manuel Quijada, director de Medio Ambiente, Energía y Agua del Grupo Hozono Global, durante su intervención. / Orthem

“El trabajo de Orthem cuenta con un valor añadido importante”, destacó Quijada, “y es que en este tránsito de empresa forestal tradicional a empresa de servicios ambientales integrales hemos incorporado la investigación y la innovación en un contexto de cambio climático que obliga a gestionar los ecosistemas con criterios de conservación pero que al mismo tiempo sean económicamente viables. Porque un bosque que no se gestiona se deteriora”, advirtió.

El directivo del Grupo Hozono Global y gerente de Orthem reivindicó una mayor inversión pública en la conservación de las masas forestales y propuso un cambio normativo para que los bosques generen riqueza a través de la compensación de los servicios ecosistémicos. “Este sistema es el que se ha aplicado por ejemplo en Costa Rica, que en 1996 aprobó una ley que creó el programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA). Este mecanismo reconoce económicamente a los propietarios forestales por cuatro servicios principales que proporcionan los bosques: captura y almacenamiento de carbono, protección del agua, conservación de la biodiversidad y valor paisajístico”, recordó en el auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles ante representantes institucionales, de las universidades y empresas del sector forestal.

Junto a Manuel Quijada, en la mesa redonda sobre ‘Bioeconomía y gestión sostenible del capital natural’ también intervinieron Elsa Enríquez Alcalde (subdirectora general de Política Forestal y Desertificación del Miterd), Gonzalo Anguita (director ejecutivo de FSC España), Luis Javier Sánchez (director de Sostenibilidad Forestal de ENCE), Juan Jesús Ramos Llorente (responsable del Observatorio de la Biomasa de AVEBIOM) y Arantza Pérez Oleaga (directora Forestal de ASPAPEL).

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‘Bosques y Economías’ fue el lema elegido por la FAO para el Día Internacional de los Bosques en 2026. Según datos de este organismo, el sector forestal contribuye a la economía mundial con 1,5 billones de dólares al año y supone una fuente de empleo directo para más de 30 millones de personas, especialmente en áreas rurales. Además, son fundamentales para la subsistencia de unos 1.600 millones de personas y un pilar clave para la bioeconomía, un modelo basado en el uso sostenible de los recursos.