Estée Lauder quiere comprar Puig para resucitar

Estée Lauder (EL) se ha fijado en el grupo Puig para poder recuperar su brillo tras una larga crisis de la que intenta salir. El anuncio de que ambas empresas han iniciado conversaciones para una posible fusión significará, de hecho, una adquisición de la empresa barcelonesa por la neoyorquina. Las acciones de EL caían un 9% tras darse a conocer las negociaciones mientras que las de Puig subían un 15%. El capital que los accionistas de Puig tendrían en el nuevo grupo dependerá del porcentaje que el comprador pague en efectivo y/o en acciones de la empresa. Si la compra acabara fructificándose sería el fin de la independencia de una de las empresas familiares catalanas más históricas, creada en 1914 por Antonio Puig Castelló.

Teniendo en cuenta la caída producida en Bolsa tras el anuncio, EL, fundado en 1946, ha perdido un 80% de su capitalización en Bolsa en los últimos cinco años. Su valor, de 25.000 millones de euros (aplicado tipo de cambio de 1,16 euros un dólar) se compara a los 10.000 millones que vale Puig, cuyo valor ha caído un 25% desde su salida a Bolsa en mayo de 2024. En facturación, EL también supera las cifras del grupo barcelonés: 12.457 euros millones frente a 5.042 millones. Es en los resultados donde se origina la gran diferencia. Mientras Puig ganó 587 millones en el ejercicio de 2025, EL perdió 976 millones en su ejercicio fiscal cerrado en junio del año pasado. Solo el grupo francés l’Oréal superaría el valor agregadao de ambas en ese sector tanto en capitalización (186.000 millones) como en ventas, 44.000 millones.

Nombrado CEO de EL en enero de 2025, el francés Stephane de la Faverie tomó drásticas medidas para dar la vuelta al fabricante de marcas como Jo Malone, Clinique y MAC, cuyo éxito inicial se debió a la popularización de los pintalabios. La empresa decidió despedir a 7.000 empleados en 2025 para paliar el desplome del negocio en China (Asia Pacífico es el 32% de las ventas), afectado también en 100 millones por los aranceles impuestos.

Bajo el lema “Beauty Reimagined”, Faverie también se ha marcado un reposicionamiento de una cartera de productos muy segmentados que afectaría al canal de distribución, donde 'online' representa ya el 31%. Antes de incorporarse a EL en 2011, Faverie había realizado su carrera en l’Oréal, donde también había trabajado el nuevo CEO de Puig, José Manuel Albesa hasta 1998.

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El, al igual Puig, cotiza en Bolsa con dos clases de acciones, A y B, que permiten a la familia Lauder mantener el control total del grupo con un 82% del poder de voto. La familia Puig a través de su holding financiero Exea controla el 72% del capital y el 92% de los derechos de voto de la empresa. Las semejanzas no se acaban aquí, William Lauder sigue ejerciendo como presidente del consejo de administración, posición que mantiene Marc Puig tras ceder su puesto como CEO. Lauder es nieto de los fundadores de la empresa. Su padre, Leonard Lauden, falleció en junio del año pasado. Marc Puig, hijo del ex presidente Marian Puig, también es miembro de la tercera generación de la empresa familiar.