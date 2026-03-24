Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Arco NoroesteSuelo residencial MurciaModernistas de CartagenaAsamblea RegionalEstación AVE MurciaSoletes Repsol Murcia
instagramlinkedin

Empleo

Tubos Reunidos presenta un ERE con 285 afectados y el cierre de la acería

El expediente afecta a las plantas de Trapagaran (Bizkaia) y Amurrio (Álava) y reduce en 16 el número de afectados respecto a la primera propuesta

De los trabajadores afectados, 80 son eventuales y los 205 restantes se han adherido de forma voluntaria

Trabajadores de Tubos Reunidos se concentran contra el ERE.

Trabajadores de Tubos Reunidos se concentran contra el ERE. / Europa Press

EP

BILBAO

La dirección de Tubos Reunidos ha registrado un expediente de regulación de empleo (ERE) para sus plantas de Trapagaran (Bizkaia) y Amurrio (Álava) para 285 trabajadores, frente a los 301 inluidos en la primera propuesta.

El ERE, presentado este pasado lunes por la tarde ante la autoridad laboral, mantiene el cierre de la acería de la planta alavesa y la externalización de la logística.

Noticias relacionadas

De los 285 trabajadores afectados por el expediente, un total de 80 son eventuales y los 205 restantes se han adherido de forma voluntaria, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.

TEMAS

Tracking Pixel Contents