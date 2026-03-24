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Ribera Hospital de Molina aprueba con ‘nota’ el servicio ofrecido

Sus pacientes valoran el trato y la atención recibida en unas encuestas de satisfacción que alcanzan el 9,6 sobre 10

Ribera Hospital de Molina refuerza su compromiso con la excelencia en la atención sanitaria

Ribera Hospital de Molina refuerza su compromiso con la excelencia en la atención sanitaria / Ribera Hospital de Molina

La Opinión

La Opinión

Ribera Hospital de Molina ha recibido recientemente los Indicadores de Calidad Percibida y Satisfacción en Hospitalización del Servicio Murciano de Salud correspondientes a 2025, en los que ha obtenido una valoración sobresaliente por el trato y la atención recibida por los pacientes durante su hospitalización.

Los resultados evidencian niveles de satisfacción superiores al 96% en todos los colectivos profesionales evaluados, destacando el reconocimiento de los pacientes hacia la profesionalidad, cercanía y compromiso de los equipos asistenciales.

En detalle, el personal de enfermería obtiene un 96,3%, los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería registran un 97,5%, el personal médico alcanza un 98,7% y los celadores destacan con el 100% de satisfacción, subrayando la importancia de su labor en el acompañamiento y apoyo durante la estancia hospitalaria.

El elevado volumen asistencial registrado en febrero, con 11.282 pacientes atendidos, ha venido acompañado de un incremento en los agradecimientos trasladados por pacientes y familiares. Se trata del mes con mayor número de valoraciones positivas, un indicador cualitativo que refleja la experiencia positiva de los usuarios y su evaluación de la atención prestada por los profesionales.

Pedro Hernández, gerente de Ribera Hospital de Molina, declara que «estamos muy orgullosos del compromiso y la dedicación de todo nuestro personal. La alta valoración que nos otorgan los pacientes es un reconocimiento al esfuerzo diario de nuestros equipos y nos motiva a seguir ofreciendo una atención cercana, profesional y de excelencia».

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Con estos resultados, Ribera Hospital de Molina refuerza su compromiso con la excelencia en la atención sanitaria, consolidándose como un referente en calidad y satisfacción del paciente.

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