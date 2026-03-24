Ribera Hospital de Molina aprueba con ‘nota’ el servicio ofrecido

Ribera Hospital de Molina ha recibido recientemente los Indicadores de Calidad Percibida y Satisfacción en Hospitalización del Servicio Murciano de Salud correspondientes a 2025, en los que ha obtenido una valoración sobresaliente por el trato y la atención recibida por los pacientes durante su hospitalización.

Los resultados evidencian niveles de satisfacción superiores al 96% en todos los colectivos profesionales evaluados, destacando el reconocimiento de los pacientes hacia la profesionalidad, cercanía y compromiso de los equipos asistenciales.

En detalle, el personal de enfermería obtiene un 96,3%, los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería registran un 97,5%, el personal médico alcanza un 98,7% y los celadores destacan con el 100% de satisfacción, subrayando la importancia de su labor en el acompañamiento y apoyo durante la estancia hospitalaria.

El elevado volumen asistencial registrado en febrero, con 11.282 pacientes atendidos, ha venido acompañado de un incremento en los agradecimientos trasladados por pacientes y familiares. Se trata del mes con mayor número de valoraciones positivas, un indicador cualitativo que refleja la experiencia positiva de los usuarios y su evaluación de la atención prestada por los profesionales.

Pedro Hernández, gerente de Ribera Hospital de Molina, declara que «estamos muy orgullosos del compromiso y la dedicación de todo nuestro personal. La alta valoración que nos otorgan los pacientes es un reconocimiento al esfuerzo diario de nuestros equipos y nos motiva a seguir ofreciendo una atención cercana, profesional y de excelencia».

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Con estos resultados, Ribera Hospital de Molina refuerza su compromiso con la excelencia en la atención sanitaria, consolidándose como un referente en calidad y satisfacción del paciente.