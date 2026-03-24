García-Carrión se consolida como la mejor bodega española

García-Carrión logra por tercer año consecutivo el premio a Mejor Bodega Española en Mundus Vini 2026, uno de los certámenes más influyentes del mundo del vino. 60 medallas en total reflejan su capacidad para obtener buenos resultados en diferentes categorías y denominaciones.

«Para nosotros, el liderazgo no se mide en éxitos puntuales, sino en la capacidad de mantener el nivel año tras año. Es así como entendemos también nuestro papel como embajadores del vino español en el ámbito internacional», señala José García Carrión, presidente del grupo García-Carrión.

Celebrado en Alemania, Mundus Vini reúne cada año a miles de referencias procedentes de más de 30 países. Todos los vinos son evaluados mediante estrictas catas a ciegas por jurados internacionales formados por enólogos, sumilleres, periodistas especializados y expertos del sector.

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Fundada en 1890 en Jumilla, García-Carrión es hoy el mayor grupo bodeguero familiar de Europa, con presencia en más de 150 países y bodegas en las principales Denominaciones de Origen españolas. Su propósito sigue intacto desde hace más de 135 años: elaborar grandes vinos desde el origen, con orgullo, innovación y coherencia.