CaixaBank lanza una campaña de devolución de los pagos de impuestos a nuevos clientes pymes.

CaixaBank refuerza su apuesta por las pequeñas y medianas empresas con el lanzamiento de una nueva promoción dirigida a nuevos clientes pymes que incorpora un incentivo diferencial: cashback mensual por los impuestos y seguros sociales domiciliados.

A través de esta promoción, los nuevos clientes que se den de alta online y domicilien el pago de impuestos y cuotas de la Seguridad Social podrán recuperar cada mes hasta 100 euros brutos del importe abonado durante un periodo de hasta seis meses, lo que supone la devolución por parte de CaixaBank de hasta 600 euros. La promoción estará vigente para las altas realizadas entre el 16 de marzo y el 16 de junio de 2026.

El cashback se aplica a impuestos estatales, autonómicos o locales, así como a las cuotas de la Seguridad Social, tanto del régimen general como de regímenes especiales, siempre que los pagos se realicen desde una cuenta CaixaBank.

Una cuenta sin comisiones ni condiciones

La promoción de cashback se articula a través de la ‘Cuenta Pymes Online’ sin comisiones, una cuenta dirigida a empresas con una facturación anual de hasta 10 millones de euros. La cuenta no tiene costes de mantenimiento ni administración, ni exige condiciones de vinculación, y permite operar de forma completamente digital.

Entre sus principales ventajas, la ‘Cuenta Pymes Online’ ofrece transferencias SEPA estándar e inmediatas ilimitadas, tanto nacionales como dentro de la Unión Europea, así como ingresos de cheques sin límite. Además, incluye una tarjeta de débito, dos tarjetas de crédito y dos tarjetas de ingresos 24 horas, todas ellas sin coste de emisión ni mantenimiento.

La cuenta también da acceso a la banca online y la app de CaixaBank, que incorporan herramientas diseñadas para facilitar la gestión empresarial, como el Muro gestor, un canal digital directo para contactar con el gestor asignado, y la correspondencia digital, que permite una gestión más ágil y sostenible de la documentación.

A estas ventajas se suman servicios adicionales como la factura de carburante con descuento y el IVA desglosado, pensados para optimizar el control de gastos habituales de la empresa.

Acompañamiento especializado en todo el territorio

Con esta propuesta, la entidad refuerza su compromiso con el tejido empresarial, apoyándose en la mayor red de oficinas especializadas en empresas. CaixaBank es la entidad de referencia para empresas en España. Los clientes de la entidad financiera se benefician de un modelo de especialización desplegado desde sus 212 centros de empresa repartidos por toda la geografía española, en los que trabajan más de 2.000 profesionales altamente cualificados y con una sólida reputación en el asesoramiento empresarial.

La entidad cuenta con especialistas en financiación, pymes, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y agroalimentario, que ofrecen un servicio personalizado más allá de lo financiero para apoyar e impulsar al sector empresarial.

En el ámbito internacional, CaixaBank apoya a sus clientes empresa con diversas soluciones operativas con acceso efectivo territorial a 156 mercados de distintos países y ofrece el mejor asesoramiento para las sus operaciones en el extranjero. La entidad presta servicio tanto a las pymes y microempresas que están iniciando sus actividades exportadoras como a las grandes corporaciones y grupos empresariales que afrontan proyectos internacionales más complejos.

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Además, CaixaBank ha lanzado su nuevo Plan de Sostenibilidad trienal, que forma parte del nuevo Plan Estratégico 2025-2027, con el que movilizará 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles para continuar avanzando hacia una economía más sostenible y favorecer el desarrollo económico y social de las personas.