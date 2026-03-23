Alimentaria inaugura su edición más internacional con más de 1.200 empresas extranjeras

La gran cita de la alimentación española (y también internacional), el salón Alimentaria-Hostelco, ha empezado este lunes en el recinto de Gran Via de la Fira de Barcelona, con la previsión de superar los 107.000 visitantes de la edición anterior, celebrada en 2024, ya que este salón es bienal, y con la aspiración de alcanzar los 110.000, lo que lo convertiría en el salón con más afluencia de público de los que organiza la entidad ferial, por encima del Mobile celebrado el pasado febrero.

Alimentaria-Hostelco 2026 cuenta con 3.300 empresas expositoras, de las que 1.200 son internacionales, llegadas de 70 países distintos; acoge dos congresos -uno internacional sobre la industria agroalimentaria, y otro sobre restauración colectiva-; organiza 350 actividades y tiene previsto ser sede de varios miles de contactos comerciales, además de generar un impacto de 180 millones de euros para la ciudad.

El acto inaugural ha corrido a cargo del rey Felipe VI, que antes de declarar la feria oficialmente como estrenada ha recorrido el recinto de 100.000 metros cuadrados de exposición, que llena siete pabellones.

Pero más allá de las grandes cifras, el escaparate de Alimentaria supone una puesta al día sobre el estado del sector de la alimentación, que en España es motor exportador por encima de los 78.000 millones de euros vendidos 193 países el pasado 2025. También es un buen indicador para tomar el pulso a lo que va a llegar en un futuro próximo, con un protagonismo importante (un año más) de la proteína como fuente nutricional y con el huevo como uno de sus princjpales paradigmas.

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La presencia de empresas extranjeras, que este año crece de manera significativa respecto a la edición anterior, se ha reforzado también la invitación a 1.500 grandes compradores extranjeros a los que se espera seducir para que lleven a sus países de origen, un centenar de mercados distintos, las producciones españolas.