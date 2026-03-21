Veolia en la Región de Murcia, pionera en su compromiso con las personas mayores

Veolia en la Región de Murcia ha recibido la certificación AENOR de Compromiso con las Personas Mayores, un reconocimiento que acredita el desarrollo de políticas y procedimientos orientados a garantizar una atención accesible, cercana e inclusiva para este colectivo. La entrega del sello se ha celebrado en el Casino de Cartagena, en el marco de una jornada organizada por Veolia en la que han participado cerca de un centenar de personas mayores, que han recibido previamente a un taller práctico sobre cómo realizar sus gestiones con la compañía, tanto de forma presencial como a través de los canales digitales.

El taller ha sido dirigido por Ángela Álvarez, directora de Clientes de Veolia en la Región de Murcia, e impartido por personal de esta área, que ha explicado de manera sencilla y práctica los distintos servicios disponibles para los usuarios y resuelto dudas sobre trámites habituales relacionados con el servicio del agua. Tras la sesión participativa y el turno de preguntas, ha tenido lugar el acto de entrega de la certificación. El director territorial de Veolia en la Región de Murcia, Juan José Alonso, ha recogido el reconocimiento de manos de Ángel Luis Sánchez Cerón, director de AENOR en la Región Mediterránea. Durante su intervención, Alonso ha subrayado el valor humano de esta distinción, y ha destacado que es «importante, no sólo porque certificamos una vez más la calidad de nuestros servicios, sino porque significa que estamos al lado de las personas mayores, que nos preocupamos por ellas y que hemos desarrollado distintos procedimientos para que puedan resolver cualquier cuestión relacionada con el servicio de agua como mejor consideren».

El acto ha contado también con la participación institucional de María Francisca Martínez, concejala del área de gobierno de Participación Ciudadana y Festejos del Ayuntamiento de Cartagena, quien ha sido la encargada de clausurar la jornada. Asimismo, han asistido Raquel de la Paz, cuarto Teniente de Alcalde y concejala delegada de Bienestar Social, Familia y Mujer del Ayuntamiento de Alcantarilla; José Javier Plaza, concejal de Hacienda, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Torre Pacheco; María Julia Albaladejo, concejala de Comercio, Empleo, Industria, Política Social, Familias e Igualdad del Ayuntamiento de Torre Pacheco; y María Asunción Pedreño, concejal de Educación, Juventud, Salud Pública, Bienestar Animal, Parques y Jardines, y Comunicación del Ayuntamiento de Torre Pacheco; además de distintos técnicos municipales.

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Con esta certificación, Veolia refuerza su apuesta por un modelo de gestión centrado en las personas, que adapta sus servicios a las necesidades de cada una de ellas y que promueve una atención más accesible para los colectivos que requieren un acompañamiento específico en su relación con los servicios esenciales.