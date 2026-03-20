¿Cómo ahorrar al repostar? Repsol aumenta sus descuentos en combustibles hasta el 6 de abril

La empresa busca ayudar a sus clientes y reforzar su compromiso con quienes confían diariamente en su red de estaciones de servicio, en un entorno de incremento de precios provocado por el fuerte aumento de las cotizaciones internacionales de la gasolina y el gasóleo debido al conflicto en Oriente Medio.

Entre el 21 de marzo y el 6 de abril, la compañía duplicará los descuentos en carburantes a los clientes de Waylet, su aplicación gratuita de fidelización y pago, líder en movilidad en España con más de 10 millones de usuarios. Durante este periodo, y coincidiendo con los desplazamientos de Semana Santa, los conductores que reposten en cualquiera de sus más de 3.300 estaciones de servicio y paguen con Waylet podrán obtener ahorros de hasta 40 céntimos por litro, duplicando el ahorro en función de las energías que cada cliente tengan contratadas.

Todos los usuarios de Waylet podrán acumular 10 céntimos por litro en saldo al repostar. Si tienen contratada la luz con Repsol, el ahorro asciende a 20 céntimos por litro. En el caso de que cuenten con otros productos y energías contratadas con la compañía, el descuento alcanzará un ahorro de 40 céntimos por litro.

Aquellos clientes que además tengan contratada la nueva tarjeta Waylet, consiguen un ahorro de 45 céntimos por litro. Adicionalmente, si contratan el seguro de hogar o coche a través de la web, podrán obtener 50 céntimos de descuento acumulado por litro.

El programa Planes Energías, que integra soluciones de combustible, electricidad, calefacción, solar y movilidad eléctrica, permite a los clientes acumular ahorro en sus consumos energéticos desde la comodidad de contar con un único proveedor para todas sus necesidades de energía.

Ventajas para profesionales del transporte: 5 céntimos adicionales con Solred

El compromiso de Repsol también se extiende al sector del transporte, clave para la actividad económica del país. Los autónomos y transportistas que utilicen Solred, la tarjeta profesional con más de 250.000 clientes y 2 millones de tarjetas activas, recibirán un descuento adicional de 5 céntimos por litro, acumulable a las bonificaciones habituales.

Esta medida supone un refuerzo directo para uno de los colectivos más expuestos al encarecimiento del combustible y se suma a las ventajas que Solred ya proporciona en la gestión y control del gasto en carburante.