El velocista Sergio López Barranco se incorpora a la 'familia Inversus'

Inversus, la compañía murciana de referencia en el ámbito de las finanzas, ha vuelto a aumentar su apuesta por el deporte con el patrocinio del velocista Sergio López Barranco, tres veces campeón de España absoluto de los 100 metros lisos y uno de los atletas más destacados del panorama español. Tras el acuerdo suscrito hoy con el CEO de Inversus, José Manuel Fernández Madrid, el laureado deportista se convierte en embajador e imagen de la empresa, que en los últimos tiempos ha vinculado su marca a instituciones y personalidades tan relevantes como el Real Murcia CF, UCAM Baloncesto y la piloto Ana Carrasco, y a clubes de base como el UCAM Baloncesto SDR o el Club Taekwondo Murcia.

Del mismo modo, Inversus fue noticia recientemente por haber suscrito un contrato con la firma RPM Sport por el que patrocinará una docena de grandes pruebas internacionales, como el Inversus Trial Indoor de Barcelona, la Maratón y la Media Maratón de la Ciudad Condal, la Maratón de San Sebastián y las series completas de ciclismo Titán Desert y Mussara.

Sergio López durante la firma el convenio de colaboración. / Inversus

López Barranco y la presidenta del Club de Atletismo Atlón de Alcantarilla, Lydia Sánchez Collado, destacaron la relevancia de contar con el patrocinio de una compañía como Inversus. “Que haya empresas de la enorme dimensión de Inversus que se fijen en nosotros y que apuesten por nosotros es fantástico, y que en mi caso lo hagan con el horizonte de los Juegos Olímpicos e incluso más allá… pues es muy gratificante y me da mucha estabilidad. Este apoyo, tanto a medio como a largo plazo nos transmite una gran confianza, y así lo comentaba hace unos días con la piloto Ana Carrasco, porque sabes que puedes asumir con tranquilidad algunas cuestiones que son básicas para nosotros, como viajes, hoteles, concentraciones… Por eso solo tengo palabras de agradecimiento”, manifestó.

Por su parte, el CEO de Inversus señaló que “quienes tenemos que estar agradecidos somos nosotros, ya que es un privilegio y un honor contar con deportistas de la talla de Sergio López, que no solo son muy grandes en la pista de atletismo, sino que además transmiten unos valores y principios con los que en Inversus nos identificamos plenamente”.

Fernández Madrid explicó que la apuesta de su compañía por el deporte en todos sus ámbitos se justifica “por el deseo de devolver a la sociedad española, y a la murciana en particular, una parte de toda esa confianza y todo ese afecto que nos viene dando desde hace años y que ha permitido que Inversus se convierta en una referencia en el ámbito financiero”.

Tras la firma del convenio de colaboración, Sergio López y Lydia Sánchez posaron junto a parte de la plantilla de Inversus.