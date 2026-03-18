El Hotel Sercotel Alfonso XIII conmemora su 50º aniversario con una agenda repleta de eventos

El Hotel Sercotel Alfonso XIII ha presentado este miércoles el programa de acciones con motivo de su 50º aniversario en un desayuno informativo celebrado en su cafetería-coctelería El Galeón, al que han asistido representantes de medios de comunicación regionales, especializados y comunicadores vinculados a la ciudad y al sector turístico.

Durante el encuentro se ha proyectado el vídeo conmemorativo del aniversario y se ha presentado la identidad visual del 50º aniversario, que acompañará todas las acciones previstas a lo largo de 2026.

Un aniversario participativo y conectado con Cartagena

El programa diseñado para este año tiene un enfoque participativo y cultural, con el objetivo de implicar a la ciudadanía en la celebración.

Entre las iniciativas anunciadas destaca el Premio Alfonso XIII “Miradas de Cartagena”, un concurso anual de fotografía cuya primera edición se centrará en la temática Cartagena histórica (1976–2026). El certamen invitará a fotógrafos profesionales y aficionados a compartir imágenes que reflejen la evolución de la ciudad en las últimas cinco décadas. La fotografía ganadora será expuesta durante un año en un espacio destacado del hotel.

El establecimiento mantendrá además su podcast, activo desde 2024, que durante este año conmemorativo contará con nuevos programas especiales centrados en la identidad y actualidad de Cartagena.

En el ámbito digital, el hotel celebrará un sorteo trimestral abierto en sus redes sociales, en el que los participantes podrán optar a una estancia para dos personas con desayuno en un hotel Sercotel de España, incentivando la participación y la conexión con la comunidad.

La programación incluirá también rutas teatralizadas vinculadas al patrimonio y la historia de la ciudad, así como una gran celebración final que reunirá a representantes del ámbito social, empresarial y cultural de Cartagena.

En palabras de Eva Gargallo, directora del hotel: “Queríamos que este aniversario no fuera solo una celebración interna, sino una invitación a compartirlo con la ciudad. El hotel ha crecido junto a Cartagena y este año es una oportunidad para seguir haciéndolo. Cumplir 50 años es un orgullo, pero también una responsabilidad: queremos seguir siendo un espacio donde la hospitalidad, la gastronomía y la vida social de Cartagena encuentren su lugar".

Gastronomía y colaboración con Magoga

El desayuno informativo ha permitido a los asistentes disfrutar de una propuesta gastronómica exclusiva diseñada y elaborada especialmente para la ocasión por María Gómez y Adrián de Marcos, con motivo del 50º aniversario. Una creación concebida para este encuentro, en la que la alta cocina y el producto local se reinterpretan en formato desayuno, aportando un carácter diferencial a la celebración.

Esta acción se enmarca dentro de la colaboración que el Hotel Sercotel Alfonso XIII y el restaurante Magoga desarrollarán a lo largo de este año conmemorativo, incorporando nuevas propuestas gastronómicas en distintos momentos de la experiencia del cliente y reforzando la apuesta conjunta por la calidad y la creatividad.

Un año para compartir

El 50º aniversario del Hotel Sercotel Alfonso XIII se presenta como algo más que una conmemoración. El programa dado a conocer refleja una voluntad clara de abrir el hotel a la ciudad, generar conversación y seguir formando parte activa de su vida cultural y social.

Con una combinación de memoria, participación y nuevas propuestas, el establecimiento proyecta una imagen de continuidad y evolución, consolidando su papel como uno de los espacios de referencia en Cartagena.

Sobre los Hoteles Sercotel Alfonso XIII y Carlos III

En el corazón de Cartagena, el Hotel Sercotel Alfonso XIII y el Hotel Sercotel Carlos III ofrecen una estancia inolvidable a sus clientes, lo que los convierte en dos de los más distinguidos de la Comarca de Cartagena.

Totalmente remodelado en 2018, el Hotel Sercotel Alfonso XIII, de cuatro estrellas, cuenta con 124 habitaciones, que aúnan modernidad y descanso óptimo, a solo 500 metros del centro histórico. Dispone de servicios exclusivos tales como habitaciones con hidromasaje, siete salones para eventos, la exclusiva coctelería-cafetería El Galeón, el completo desayuno buffet que presenta a diario, el acogedor lobby que invita al descanso…

Fruto de la colaboración del Hotel Sercotel Alfonso XIII y el restaurante Magoga, único galardonado con una Estrella Michelin en Cartagena, nace una nueva oferta gastronómica excepcional destinada a la celebración de eventos sociales y corporativos en los salones del hotel. Con una estética renovada en 2021, El Hotel Sercotel Carlos III, de tres estrellas, combina la esencia del diseño moderno y la comodidad funcional en sus más de 90 habitaciones.

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Además, ambos hoteles son accesibles física y cognitivamente. Su fusión de elegancia y comodidad los posicionan como los hoteles de referencia en Cartagena para viajes de negocios, turismo familiar o la celebración de eventos especiales.