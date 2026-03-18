Equimur desborda expectación en su 30 aniversario y se corona como una de las ediciones más memorables

Equimur ha cerrado su última edición con un balance positivo, consolidándose como una de las convocatorias más memorables de su historia reciente y afianzándose plenamente como la feria ecuestre más importante del país, solo por detrás del SICAB de Sevilla.

La feria ha logrado desbordar todas las previsiones de asistencia, registrando un incremento del 7% respecto a la edición anterior y superando los 14.000 visitantes. Una cifra que refleja el creciente interés tanto de profesionales ecuestres como del público general, que han respaldado de forma masiva esta cita imprescindible.

Durante varios días, las instalaciones de IFEPA se han convertido en un punto de encuentro clave para ganaderos, profesionales y público en general, que han encontrado en Equimur un espacio idóneo para el intercambio de conocimiento, la promoción del caballo y la puesta en valor de la excelencia en la cría y competición. El atractivo programa de concursos, junto a un completo calendario de espectáculos y exhibiciones, ha sido uno de los principales motores de esta gran afluencia.

Uno de los aspectos más destacados ha sido la presencia de personalidades ecuestres, entre ellas Cayetano Martínez de Irujo, figura destacada del ámbito ecuestre, así como reconocidos toreros. Su asistencia ha generado una gran expectación mediática y ha reforzado el carácter social y cultural del evento.

En el plano ganadero, el Concurso Morfológico de Pura Raza Española ha vuelto a situarse como uno de los ejes centrales de la programación. En esta edición, el título de Campeón de Funcionalidad ha sido para Bohemio de Millán, de la ganadería Torreserna, que ha destacado por su calidad, movimientos y funcionalidad. Asimismo, el galardón a Mejor Ganadería ha recaído en Yeguada JF Miño, en reconocimiento al alto nivel del conjunto presentado.

El Campeón del Concurso ha sido Viñas Zenit, un ejemplar de Yeguada Valdeviñas, mientras que la Campeona ha sido Primavera Bat II, una yegua de Yeguada Batán, consolidando el prestigio de estas ganaderías ecuestres.

Las disciplinas ecuestres han completado una programación de gran nivel. En doma vaquera (CVN), la victoria ha sido para Coqueto LDR 50%, montado por Juan Luis Garrido Zarzuela, tras una actuación técnica y precisa. En doma clásica CDN, Pedro Hernández Triviño en Gran Premios, Teia Hernández Vila con Jordano de Trujillo en San Jorge, y la potra de 4 años, Saturday Dine TF montada por Ramón Navarro Parraq, que fue la sensación del concurso.

En Alta Escuela, en la prueba Kür Nivel Avanzado, el ganador fue Rumboso CX, montado por Carlos Berenguer Prieto.

Más allá de los resultados, Equimur ha vuelto a demostrar su capacidad para integrar tradición, deporte y espectáculo en un mismo espacio, ofreciendo una experiencia ecuestre completa y atractiva para todos los públicos. La excelente respuesta de asistencia, el alto nivel de los participantes y la calidad organizativa refuerzan su posición como una de las grandes citas del calendario ecuestre nacional.

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Con este balance, Equimur no solo reafirma su consolidación, sino que da un paso más en su posicionamiento estratégico dentro del sector, situándose como la gran referencia ecuestre del sureste español y como la segunda feria más relevante del panorama nacional, solo por detrás del SICAB de Sevilla.