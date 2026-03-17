Grupo JGH, un aliado estratégico como proveedor de servicios logísticos integrales y transporte de mercancías

Desde sus inicios, el Grupo JGH ha sabido combinar el esfuerzo, la innovación y el compromiso con un servicio de calidad y adaptado a las necesidades particulares de cada uno de sus clientes. Esto los ha llevado a diversificarse hasta convertirse en un proveedor de servicios logísticos integrales que abarcan desde la recogida de los productos para su almacenaje en frío y en seco, hasta su transporte en cualquiera que sea su formato (cisterna, frigoríficos, lonas, plataformas...).

Esta inquietud y orientación hacia las necesidades y requerimientos especiales se nota desde lo más básico, desde todos los departamentos de la empresa el trabajo diario se enfoca en la satisfacción plena y el máximo rendimiento en cada proyecto, labor que desarrollan en conjunto con sus clientes para asegurar que todos los pasos del proceso se ejecutan con una precisión milimétrica, no en vano el lema de la compañía es “Compartiendo caminos”.

JGH Soluciones Logísticas es la vertiente orientada al almacenaje, ofreciendo una variedad de servicios que abarcan desde rigurosos controles de calidad y gestión de incidencias, hasta procesos eficientes de paletería, cross docking y picking. Además, realizan logística inversa asegurado un manejo eficaz de devoluciones y, también, efectúan la gestión del material auxiliar para sus clientes, proporcionándoles de esta forma un servicio integral que garantiza la máxima eficiencia y fluidez en cada operación, tanto con mercancías paletizadas como a granel.

Nuestro compromiso con la excelencia en los servicios es pleno para asegurar que todo se realiza cumpliendo las necesidades específicas de cada cliente Francisco José Guillén — Dirección JGH

Estos servicios se complementan a la perfección con la otra rama principal del grupo, JGH Logística, especializada en el transporte de mercancías por carretera, que cuenta con una flota de más de 200 vehículos destinados al transporte de líquidos o sólidos a granel y paletizados, tanto en seco como a temperatura controlada (congelado, refrigerado y multitemperatura).

JGH Logística basa su modelo de servicio en el transporte punto a punto, tanto a nivel nacional como internacional, asegurando controles rigurosos en base a las certificaciones de calidad y seguridad alimentaria más exigentes a nivel internacional.

Una tercera empresa del grupo asociada al sector del transporte es ÖKO Blue, dedicada a la fabricación y distribución de AdBlue, un aditivo para vehículos diésel de última generación que permite reducir hasta en un 80% las emisiones contaminantes. De esta forma, no solo promueve la sostenibilidad, sino que también abraza el compromiso del transporte con el medio ambiente.

Adelantarnos a las necesidades de nuestros clientes antes de que ellos mismos sepan lo que necesitan es una de las claves de nuestro éxito Cristina Guillén — Dirección JGH

Certificaciones

Permanecer a la vanguardia del sector es un rasgo intrínseco de su identidad como empresa, para ello se certifican, año tras año, en los más altos estándares del sector e industrias alimentarias obteniendo así certificados tales como IFS Logistic, IFS Food, BRC Storage & Distribution, ISO 9001, ISO 27001 y el certificado Ecológico, entre otros.

Sostenibilidad y compromiso con un mundo más eficiente

Abordar la sostenibilidad desde un punto de vista holístico es una prioridad en JGH, por eso realizan todo tipo de acciones para mejorar la eficiencia y el uso de recursos como la generación de energía por medio de fuentes renovables o la implantación de políticas de conducción eficiente y formaciones y protocolos para el personal en materia de sostenibilidad.

El cálculo de la huella de carbono es una pieza clave en este proceso, pues le permite compensar gran parte del CO 2 emitido a la atmósfera y reducir las emisiones mediante el consumo de electricidad proveniente de fuentes de energía renovable (que en 2024 ya suponía cerca del 25% de su consumo).

Vista aérea de las instalaciones de Grupo JGH. / Grupo JGH

En Grupo JGH están orgullosos de las metas alcanzadas, pero son conscientes de que queda mucho camino por recorrer en materia de sostenibilidad, por lo que siguen ideando, planificando y ejecutando diversas acciones para consolidar su compromiso con la eficiencia y la sostenibilidad, lo que también se traduce en una mayor rentabilidad en los procesos y un consumo más responsable de los recursos del planeta.

En definitiva, JGH es un aliado estratégico para empresas que buscan un “partner” capaz de abordar con solvencia, precisión y entrega todos los retos logísticos y de transporte de su actividad.

Enlaces de interés

Puedes encontrar más información del Grupo JGH en los siguientes enlaces:

Sitios web

www.jghlogistica.es

www.okoeffizienz.com

Páginas de LinkedIn

JGH Logística

ÖKO Blue