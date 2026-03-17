España proyecta abrir 36 nuevos centros comerciales hasta 2028, ajena al auge del comercio 'on line'

Hay solo dos provincias en España que carecen de oferta de parques comerciales. Una es Teruel y, la otra, Lleida. Pero si se cumple el guion previsto y prospera la inversión de 145 millones de euros a la que se han comprometido el fondo inmobiliario Eurofund Group y la empresa de origen francés Frey, especializada en grandes espacios de compras y ocio, la demarcación aragonesa va a quedarse pronto como un caso único en todo el país. Las dos compañías colocaron a finales de febrero la primera piedra del parque comercial Shopping Promenade Lleida, que aspiran a inaugurar a finales de 2027. El proyecto, según se puede leer en la página web de Frey, contará con 120 tiendas, una oferta de salas de cine con un millar de butacas y 2.300 plazas de aparcamiento. Dispondrá también de zonas verdes y de ocio infantil, restaurantes y un hipermercado de la cadena Bonpreu. En total, el nuevo equipamiento ocupará una superficie de 56.000 metros cuadrados.

El de Lleida será uno de los 28 nuevos parques comerciales anunciados en España hasta 2028, que sumarán, en total, una superficie bruta alquilable (SBA) de 626.079 metros cuadrados. Si a ellos se les añaden los ocho centros comerciales que está previsto que se construyan en el mismo periodo, el espacio aumenta hasta los 308.550 metros cuadrados más. La diferencia entre parque y centro comercial es más de formato que de modelo de oferta: los primeros suelen ser espacios abiertos y al aire libre, alejados de los centros urbanos, y con un aspecto similar a la de una pequeña ciudad en la que se van encontrando tiendas, restaurantes y parques por el camino. El centro comercial tiene, en cambio, un aspecto más integrado en la malla urbana y suele ser un edificio cubierto y con galerías interiores.

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En un momento en el que el comercio 'on line' sigue pisando fuerte (sin ir más lejos, el gigante Amazon presentó el año pasado un crecimiento en España del 13% respecto al ejercicio anterior, con la facturación más elevada desde que comenzó sus actividades en 2010), este modelo comercial, en el que se combinan compras, restauración y actividades lúdicas y culturales, sigue interesando a los inversores. "Y va a seguir creciendo, ya que es un formato que se adapta mejor a los mercados locales", defiende Eduardo Ceballos, presidente de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC), que el pasado 24 de febrero presentó sus resultados de 2025 y sus planes para este año. "Son dos modelos que, por lo que estamos viendo, conviven y, pese a que las tendencias van cambiando, se ha demostrado que son compatibles", agrega Ion Saralegui, consejero delegado de Eurofund, el fondo que tras el proyecto del Shopping Promenade de Lleida.

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Cierto es que "la mayoría de los espacios comerciales previstos para los próximos tres años son de 20.000 metros cuadrados o inferiores, es decir, pequeños o medianos, por lo que su promoción y desarrollo es más sencillo", agrega Ceballos, que considera que en España hay margen para que el sector siga expandiéndose, ya que aquí "hasta hace poco tiempo, había proporcionalmente muchos menos parques comerciales que en la media de Europa". Así, en la actualidad "lo que se está produciendo es una adaptación tardía a estándares europeos", asegura el presidente de la AECC.

Punto de venta en el centro comercial El Faro / Cedida

El año pasado, los 592 centros y parques comerciales que hay en España aumentaron su facturación un 6% y 2,4%, respectivamente, en comparación con el año anterior, según los datos de la asociación. En conjunto, recibieron la visita de 1.955 millones de clientes y alcanzaron los 58.524 millones de euros en ventas. En concreto, los sectores que lideraron el crecimiento del número de ventas fueron la restauración (+10,8%), seguida de moda y complementos (+6,9%) y el equipamiento del hogar (+5,6%). La venta media por visita también aumentó un 3,5% respecto al 2024. Generaron el año pasado 890.000 puestos de trabajo, de los cuales un 46% fueron empleos directos.

Durante el pasado 2025, en España se abrieron más de 132.000 nuevos metros cuadrados distribuidos en cinco nuevos proyectos: Parque Comercial y de Ocio Los Olivos (en Cieza, Murcia), Entrenasas (Dos Hermanas, Sevilla), Family Parc Tarragona (Tarragona), Ronda Roces Parque Comercial (Gijón, Asturias) y Victoria Park (Jaén). Respecto a la titularidad de las propiedades, se realizaron 32 operaciones de compraventa por un volumen total de 2.000 millones de euros, "una cifra que no se superaba desde 2018", destacó Ceballos, que citó, como principales operaciones la del complejo Bonaire (Valencia), la de Parque Corredor y la de intu Xanadú (ambos en Madrid), la del Espacio Mediterráneo (Murcia) y la de Ballonti (Vizcaya).

Convivir con la proximidad

"No es un modelo incompatible con el comercio de proximidad o con las tiendas entendidas como de toda la vida", reflexiona el consejero delegado de Eurofund, que puso en marcha en su momento espacios como Puerto Venecia, en Zaragoza, o Parc Vallès, en Terrassa (Barcelona). "La experiencia nos ha demostrado que el encaje es posible y que, de hecho, un parque comercial acaba actuando como catalizador para el municipio en el que se ubica, ya que actúa como atractivo para clientes de fuera, que pueden realizar compras en otros comercios de la zona", agrega Saralegui.

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"Lejos de ser estáticos, los centros y parques comerciales se han convertido en ecosistemas dinámicos, en permanente adaptación, donde convergen nuevas formas de consumo, comercio, experiencias, servicios y modelos de gestión", agrega, por su parte el presidente de la AECC. En el éxito del modelo del parque comercial, que tira mucho mejor que el de los centros comerciales cerrados, "influyen factores como la incorporación de una oferta variada de servicios, restaurantes y zonas de ocio; que sean espacios abiertos y verdes; o un mayor enfoque en la experiencia de cliente que busca crear comunidad", señala.

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Mapa de ubicación del centro comercial Tarragona.

Además de los nuevos proyectos previstos para el próximo trienio, actualmente se están renovando 30 parques o centros comerciales en España. En total, los espacios en renovación suman un 8,2% de la superficie bruta alquilable de todo el sector.