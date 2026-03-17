Aljorr@bots, el equipo del CEIP Aljorra patrocinado por SABIC, triunfa en la First Lego League 2026

El proyecto Colebora cuya colaboración se remonta a 2024, se enmarca en el trabajo que desarrolla la Fundación Excelem. Se trata de una iniciativa para estrechar vínculos entre las empresas y su entorno socioeducativo, visibilizar profesiones, generar cantera y crear una sensación colectiva de pertenencia entre colegios y empresas como SABIC.

El Colegio CEIP Aljorra, en el que se está desarrollando esta iniciativa, ha impartido los contenidos del programa de robótica educativa y han desarrollado un proyecto robotizado con piezas Lego. El equipo de estudiantes ha participado con su proyecto en la competición First Lego League 2026 (FLL) este pasado sábado.

Este año la temática de la competición ha sido Unearthed, sobre arqueología y cómo emplear la creatividad y tecnología para descubrir y preservar restos del pasado, con los que mejorar el futuro. El equipo patrocinado por La Fundación SABIC es Aljorr@bots, que ha competido en la categoría Explore con 4 niños y niñas del colegio, de 9-10 años, representando a una clase de 27 alumnos/as. Explore, no es una categoría competitiva, pero aparte de su reconocimiento personal en forma de medalla, el equipo se llevó un premio por “Innovación tecnológica”.

Los estudiantes han trabajado desde octubre de 2025 en su solución relacionada con un georradar con colorometría con el que identificar la naturaleza ósea de los restos hallados. La dinámica de trabajo ha consistido en emplear la hora docente a la semana en la materia de “Atención educativa”, más el apoyo y formación de la formadora de Fundación Excelem, en el marco del proyecto Colebora a los profesores del centro educativo.

En esta edición, han participado un total de 27 equipos compuestos por más de 200 niños y niñas en la competición First Lego League 2026.

Gracias al apoyo de SABIC, La Fundación Excelem ha acercado esta iniciativa a este centro, entre otros de La Región, facilitando los materiales y conocimientos a los profesores para que puedan desarrollar su proyecto como una asignatura curricular, así como monitorizando y guiando las sesiones a lo largo del proceso.

Los objetivos concretos de Colebora incluyen: fomentar disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en conexión con las Artes y Humanidades) a través de la robótica educativa; visibilizar profesiones técnicas y despertar vocaciones a través de referencias personales cercanas, motivar el aprendizaje basado en ensayo-error, manipulación intuitiva, colaboración entre compañeros, trabajo constructivo en equipo, enfoques diferentes del problema y de la solución, resiliencia y tolerancia a la frustración y vencer el sesgo de género en tareas técnicas. Todos ellos alineados con los objetivos de RSC educativos de SABIC.

“Para nosotros, este día es una fiesta, es un hito “intermedio” para celebrar lo aprendido en los últimos meses. Estas competiciones/exhibiciones empiezan y acaban siendo una excusa para iniciar a los peques en la aventura de aprender de manera diferente, con un proyecto, más parecido a la realidad del mundo. No es solo cuestión de tecnología, sino de pedagogía, de asociar conceptos, de resolver retos y de motivar en lugar de imponer”, han comentado los responsables de Excelem, después de la competición.

Obay, una de las niñas participantes, ha dicho: “Me gusta mucho, se aprende más con los robots que en una clase normal. Lo peor es que ya se ha terminado”.

Noticias relacionadas

“Seguimos participando en el proyecto Colebora con tantas ganas e ilusión como al principio porque ha demostrado ser una iniciativa innovadora e inolvidable para estudiantes de La Aljorra que contribuye a su desarrollo académico y personal a futuro”, ha remarcado Mahue Sánchez, directora del Complejo Industrial de SABIC en Cartagena.