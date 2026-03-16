Murcia se convierte en epicentro del debate constitucional en España

La ciudad de Murcia ha acogido el Congreso Nacional de la Asociación de Constitucionalistas de España, celebrado en el Campus de la Merced de la Universidad de Murcia bajo el lema 'Transparencia y rendición de cuentas en el Estado constitucional'. El encuentro ha reunido a cerca de 300 especialistas nacionales e internacionales en Derecho Constitucional —entre catedráticos, profesores e investigadores— y se ha consolidado como uno de los principales foros académicos de reflexión jurídica en España.

A lo largo de dos jornadas de trabajo, el congreso ha abordado algunos de los desafíos que afrontan las democracias contemporáneas, como la relación entre transparencia y derechos fundamentales, los mecanismos de control del poder público o el fortalecimiento del buen gobierno en las administraciones públicas.

El programa científico se ha estructurado en distintas mesas de debate que han permitido analizar el constitucionalismo desde múltiples perspectivas. Entre ellas ha destacado la dedicada a Constitución y género, centrada en la evolución de la protección frente a la violencia de género y en los nuevos retos que plantean fenómenos como la violencia digital. También han registrado una notable participación las sesiones dedicadas a jóvenes constitucionalistas y a la innovación docente, en las que se han analizado nuevas metodologías para la enseñanza del Derecho en un contexto social y tecnológico en constante transformación.

Asimismo, el congreso ha incluido una mesa internacional sobre rendición de cuentas y Estado de Derecho en la Unión Europea, que ha reunido a especialistas de distintos países y ha aportado una visión comparada sobre el funcionamiento de las instituciones europeas y los desafíos actuales de la gobernanza democrática.

Durante el encuentro se ha subrayado la importancia de reforzar los mecanismos de transparencia y responsabilidad pública. En este sentido, Luis Gálvez, director del congreso y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, ha señalado que “la transparencia permite que las actuaciones públicas sean visibles y comprensibles, y la rendición de cuentas transforma la información en responsabilidad”, una idea que resume el espíritu del congreso y el papel que la comunidad académica puede desempeñar en el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

El congreso ha reunido además a destacadas autoridades institucionales de ámbito nacional, entre ellas Rosario García Mahamut, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; José Luis Rodríguez Álvarez, presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España; Lorenzo Cotino Hueso, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos; y Manuel Villoria Mendieta, presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

La clausura institucional ha contado con la participación del rector de la Universidad de Murcia, José Luján Alcaraz; la presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Visitación Martínez; y el presidente de la Asociación de Constitucionalistas de España, Ángel Rodríguez-Vergara, junto a los responsables científicos del congreso.

La celebración del encuentro ha sido posible gracias a la colaboración de diversas instituciones públicas y académicas, entre ellas el Gobierno de la Región de Murcia, el Comisionado de Transparencia de la Región de Murcia, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España y la Asamblea Regional de Murcia.

Durante estas jornadas, Murcia se ha consolidado así como punto de encuentro del constitucionalismo académico, un espacio en el que especialistas de distintas universidades han compartido conocimiento, experiencias y propuestas para seguir fortaleciendo los valores democráticos y los mecanismos de control del poder público en las sociedades contemporáneas.

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Sobre la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE)

La Asociación de Constitucionalistas de España es una organización científica que agrupa a profesores, investigadores y especialistas en Derecho Constitucional con el objetivo de promover el estudio, la investigación y el debate académico sobre el sistema constitucional, el Estado de Derecho y el funcionamiento de las instituciones democráticas. Su congreso anual constituye uno de los principales foros de reflexión jurídica en España.