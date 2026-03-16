El petróleo tensiona a la bolsa: el crudo roza los 106 dólares y el Ibex 35 abre plano en una sesión marcada por Ormuz

La bolsa española inicia la semana sin rumbo claro. El Ibex 35 abre este lunes con una ligera caída cercana al 0,1%, moviéndose en el entorno de los 17.000 puntos, en una jornada dominada por el encarecimiento del petróleo y la creciente tensión geopolítica en Oriente Próximo. El mercado vigila de cerca la situación en el estrecho de Ormuz, paso estratégico para una quinta parte del crudo mundial.

En los primeros compases de la sesión, el selectivo se mueve prácticamente plano, tras ceder unas décimas. El tono es de prudencia. Los inversores calibran el impacto que puede tener el repunte de las materias primas energéticas en la inflación, los costes empresariales y las decisiones de los bancos centrales.

El foco está en el petróleo. El barril de Brent, referencia en Europa, sube cerca de un 3% y se sitúa alrededor de los 106 dólares, máximos de los últimos meses. En paralelo, el crudo estadounidense WTI también avanza con fuerza. El gas natural en Europa acelera aún más, con repuntes superiores al 3%, presionando a industrias y consumidores.

Detrás del movimiento está la guerra en Irán y el riesgo de interrupciones en el transporte marítimo de energía. Las dificultades para cruzar Ormuz han disparado la prima de riesgo geopolítica. Además, las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, añaden presión internacional.

El mandatario ha instado a los aliados de la OTAN a implicarse en la reapertura segura del estrecho. Ha señalado directamente a Europa y Asia como grandes dependientes del petróleo de la zona y ha advertido de consecuencias si no hay cooperación. El mensaje refuerza la percepción de inestabilidad en los mercados energéticos.

Valores que más se mueven en la apertura

Dentro del selectivo, las mayores caídas iniciales se concentran en compañías de perfil más defensivo y renovables. Cellnex, ArcelorMittal, Rovi y Acerinox arrancan en negativo. En el lado de las subidas destacan Merlin Properties, Solaria e Indra, apoyadas en compras selectivas.

Las bolsas europeas acompañan con tono ligeramente positivo. Milán, Fráncfort, París y Londres registran avances moderados, reflejando un mercado que evita movimientos bruscos a la espera de nuevas referencias macro y geopolíticas.

Semana clave para bancos centrales y energía

La agenda económica añade más catalizadores. Este jueves se reúne el Banco Central Europeo para decidir sobre política monetaria. Un día antes lo hará la Reserva Federal de Estados Unidos. Cualquier mensaje sobre tipos de interés será determinante para la renta variable.

En el frente energético, Washington confía en que el conflicto pueda aliviarse en semanas, mientras Irán lanza advertencias sobre posibles represalias en infraestructuras petroleras clave. El mercado descuenta volatilidad elevada en crudo y gas.

Impacto directo en ahorro e inversión

El encarecimiento del petróleo presiona la inflación y puede retrasar bajadas de tipos. Eso afecta a hipotecas, crédito y consumo. En bolsa, favorece a energéticas y penaliza a sectores intensivos en costes.

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La apertura muestra un mercado en pausa táctica. La energía manda. Y mientras el crudo siga tensionado, la bolsa seguirá moviéndose al ritmo del petróleo.