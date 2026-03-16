Naciones Unidas
España presentará la candidatura de Luis Planas a la dirección de la FAO
"La decisión se tomará durante el verano de 2027", ha dicho el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares
EFE
España tiene previsto presentar la candidatura del actual ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a la dirección de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), anunció este lunes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
"Quiero anunciarles que España va a presentar la candidatura de Luis Planas a la dirección de la FAO. Es un proceso largo todavía, queda bastante, la decisión se tomará durante el verano de 2027", señaló Albares a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Exteriores.
Añadió que la de Planas, que es también diputado por Córdoba, es "una candidatura española, pero que tiene vocación europea y que es también reflejo de la creencia que tiene España en el multilateralismo y en las Naciones Unidas en momentos en los que la seguridad alimentaria es algo absolutamente fundamental".
Desde agosto de 2019 el director general de la FAO es Qu Dongyu, primer ciudadano chino en dirigir esa organización. El 2 de julio de 2023 Qu Dongyu fue reelegido para un segundo mandato de cuatro años.
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