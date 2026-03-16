Colabora Mujer premia a cinco referentes del liderazgo femenino regional

La asociación Colabora Mujer celebró el pasado jueves la III Edición de los Reconocimientos Colabora Mujer, un encuentro que reunió a más de 170 asistentes entre empresarias, directivas, profesionales, representantes institucionales y entidades colaboradoras para poner en valor el liderazgo femenino en la Región de Murcia.

El acto contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas Concepción Ruiz Caballero, consejera de Política Social, Familias e Igualdad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; Ana Belén Martínez Garrido, directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género; Mª Luisa Lozano Semitiel, directora general de Familias, Infancia y Conciliación; y Alfonso Hernández Zapata, presidente de FREMM, entre otros representantes institucionales y del tejido empresarial y asociativo de la Región.

Cinco reconocimientos que destacan talento, compromiso y liderazgo

Durante la gala se entregaron cinco galardones destinados a reconocer trayectorias profesionales y proyectos que destacan por su impacto en ámbitos clave como la empresa, la cultura, y el compromiso social.

El Reconocimiento ENAE Directiva fue otorgado a Josefina Fernández Valverde, directora ejecutiva adjunta de Inversus Corporate, por su trayectoria en el ámbito financiero y su liderazgo basado en la confianza, la cercanía y el valor del factor humano dentro de las organizaciones.

El Reconocimiento a la Excelencia Cultural recayó en Mª Ángeles Sánchez Rigal, directora de la Galería Artnueve, por su destacada labor durante más de 25 años en la promoción del arte contemporáneo y su contribución al desarrollo cultural de la Región de Murcia.

Por su parte, el Reconocimiento Compromiso Colectivo fue concedido a la Asociación AMIGA Murcia, en reconocimiento a su labor desde 2005 acompañando y apoyando a mujeres afectadas por cáncer de mama, promoviendo la prevención, el acompañamiento emocional y la mejora de la calidad de vida de las pacientes.

El reconocimiento fue recogido por Catiana Martínez, presidenta de la asociación, quien agradeció el galardón en nombre de todas las mujeres y personas voluntarias que forman parte de AMIGA y que trabajan cada día para ofrecer apoyo y acompañamiento a las pacientes.

El Reconocimiento “La Voz de la Mujer” fue entregado a Azucena Marín, CEO de Comunicología, periodista y formadora con más de 20 años de experiencia, por su trabajo impulsando la comunicación y las habilidades interpersonales como herramientas clave para el liderazgo y el impacto social.

Finalmente, el Reconocimiento Colabora Mujer fue concedido a Encarna Ortiz Asensio, CEO y presidenta del Consejo de Administración de Grupo Vigilant y vicepresidenta de FREMM, por su destacada trayectoria empresarial y su papel como referente del liderazgo femenino y la colaboración entre directivas y empresarias.

La presidenta de Colabora Mujer, Carmen Muñoz, destacó el valor de visibilizar el talento femenino y reconocer trayectorias que inspiran a otras mujeres.

“Estos reconocimientos nacen con el objetivo de visibilizar y poner en valor el talento, la trayectoria y el compromiso de mujeres extraordinarias de nuestra región. Son referentes que, con su esfuerzo y liderazgo, están contribuyendo al progreso de nuestra sociedad”, señaló.

La presidenta subrayó además el papel que desempeña la asociación en el impulso del talento femenino en la Región.

“Cada una de las premiadas representa una historia de superación y liderazgo que merece ser contada. Para Colabora Mujer es una enorme satisfacción poder reconocer públicamente el talento y seguir impulsando iniciativas que inspiren a otras mujeres”.

La gala, presentada por Anastasia Zayats, incluyó actuaciones musicales de Vanessa Soul, y finalizó con un vino de honor que permitió a los asistentes compartir un espacio de networking y celebración.

Una iniciativa respaldada por empresas e instituciones

La celebración de los III Reconocimientos Colabora Mujer 2026 ha contado con el apoyo de entidades patrocinadoras y colaboradoras como Caja Rural Central, Grupo Disfrimur, Banco Sabadell, Cotes Grupo Galilea, Aunna IT, Banco Sabadell, Gémina Bodegas, Novaporc, Cajamar, Magfera, Eventos En Plural, Criser Fotografía, ENAE Business School y FREMM, cuyo respaldo hace posible la consolidación de este evento como una cita de referencia en la Región de Murcia.

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Sobre Colabora Mujer

Colabora Mujer es una asociación dedicada a impulsar el liderazgo femenino en la Región de Murcia, promoviendo la visibilidad de mujeres empresarias, directivas y profesionales y fomentando espacios de networking, colaboración y desarrollo profesional.