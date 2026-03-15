Estudiantes de Medicina reciben orientación clave para elegir plaza MIR

El edificio corporativo de CaixaBank en Murcia ha acogido una nueva edición de las Jornadas preMIR 2026, organizadas por la Vocalía de Médicos en Formación y Promoción de Empleo del Colegio de Médicos de la Región de Murcia, un encuentro que cada año orienta a los futuros residentes en la elección de su especialidad y centro de Formación Sanitaria Especializada.

La sesión, moderada por el radiólogo José Manuel Felices, ha reunido a alumnos de los últimos cursos de Medicina y a R0 que afrontan en estos días la decisión de escoger plaza MIR. A lo largo del acto, diversos residentes en activo han compartido su experiencia en mesas redondas diseñadas para resolver dudas y ofrecer una visión directa sobre las distintas especialidades y la vida en los centros hospitalarios.

El acto ha sido presentado por la vocal de Médicos en Formación del Colegio de Médicos, Carmen Miralles, y ha contado con la intervención de la directora Región de Murcia de CaixaBank, Loles Petit, quien ha trasladado su enhorabuena a los futuros colegiados. También ha asistido el presidente de la institución colegial, Francisco Miralles; la secretaria general del Colegio, Laura Cánovas; y la presidenta de la Junta Comarcal del Colegio de Lorca, Antonia Martínez.

Durante su intervención, la directora Región de Murcia de CaixaBank ha manifestado que “para CaixaBank es una enorme satisfacción recibir en nuestra casa a un grupo de jóvenes que afronta una decisión tan trascendental como la elección de su especialidad MIR, un momento que culmina años de esfuerzo, dedicación y vocación de servicio y que marca el inicio de una trayectoria profesional especialmente relevante para el bienestar de toda la sociedad”.

Por su parte, la vocal de Médicos en Formación del Colegio de Médicos ha destacado que “esta jornada es un punto de encuentro entre residentes, especialistas y futuros compañeros para resolver dudas en torno a una decisión muy importante para el futuro profesional de quienes inician ahora su trayectoria”.

“Además, les ponemos en contacto con la Vocalía de Médicos Jóvenes y con la totalidad del Colegio, que será su casa durante toda su vida profesional y más allá de la jubilación”, ha añadido Miralles.

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Con iniciativas como esta, CaixaBank refuerza su papel como entidad comprometida con la sociedad de la Región de Murcia, abriendo sus espacios a actividades que generan valor y acompañan a las nuevas generaciones en el inicio de sus carreras profesionales.