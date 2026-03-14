Andamur La Junquera celebra 30 años como referente del transporte internacional en la frontera con Francia

La compañía de servicios integrales al transportista en sus rutas por Europa, Andamur, está de celebración. Una de sus áreas de servicio más emblemáticas, Andamur La Junquera, cumple 30 años, consolidada como un enclave estratégico para el transporte internacional en la frontera con Francia.

El 8 de febrero de 1996 repostó el primer camión en estas instalaciones situadas en uno de los principales corredores logísticos entre España y Europa. Desde entonces, miles de transportistas han hecho parada en esta Andamur La Junquera, convirtiéndola en un referente para el sector.

Su apertura se produjo en un momento clave para el sector energético en España. En la década de los 90, tras la desaparición del monopolio del petróleo y la liberalización del mercado, surgió la necesidad de posicionarse en los principales ejes logísticos internacionales. En este contexto, Fulgencio López y Juan Carlos López, fundador y actual presidente de la compañía, respectivamente, impulsaron una nueva estrategia empresarial que junto a la creación de la tarjeta profesional Andamur, culminó con la puesta en marcha de estas instalaciones, marcando un hito en el proceso de expansión y crecimiento de la compañía.

“Andamur La Junquera se convirtió en la primera estación de servicio con imagen y marca propia Andamur. Este hecho sumado a la creación de la tarjeta Andamur nos hizo marcar la diferencia y situarnos en un segmento diferenciador en el sector respecto a la competencia, siendo el inicio de una nueva estrategia más profesionalizada que sentó la bases de los que hoy es Andamur ”, compartió Juan Carlos López, presidente de Andamur.

Un espacio pensado para el conductor profesional

Desde su inauguración, Andamur La Junquera ha evolucionado para ofrecer una amplia gama de servicios diseñados específicamente para cubrir las necesidades del conductor profesional en ruta, y favorecer su bienestar integral. Entre ellos se incluyen restaurante, tienda, supermercado, lavandería, duchas y gimnasio (gratuito y equipado con máquinas de fitness y musculación).

El área cuenta, además, con un Parking de Seguridad para camiones con 105 plazas, certificado en categoría oro, basada en el Reglamento 2022/1012 de la Comisión Europea y respaldado por ESPORG (The European Safe & Secure Parking Organisation), avalando la calidad y nivel de protección que ofrecen a sus clientes transportistas.

En 2021, las instalaciones ampliaron su oferta con la apertura de la Estación de Servicio AND>GO La Junquera, orientada a vehículos ligeros como turismos, furgonetas y caravanas, dando servicio tanto a los clientes de la zona como al turismo nacional y europeo que cruza la frontera.

Finalmente, con el objetivo de seguir ampliando su capacidad y mejorar la experiencia del cliente, en 2021 -coincidiendo con el 25 aniversario de Andamur La Junquera-, inauguraron Andamur La Junquera-Llers, una nueva área de servicio que triplicó la capacidad de repostaje en la zona con 53 calles para camiones, reforzando así su posición estratégica.

Celebración del 30 aniversario junto a los chóferes

Estas tres décadas de trayectoria merecían una celebración a la altura. De este modo, Andamur celebró el pasado 25 de febrero un evento especial en Andamur La Junquera.

Durante la jornada, los transportistas pudieron disfrutar de food truck con pinchos y refrescos gratuitos durante todo el día, photocall, regalos y diversas sorpresas. Además, todos los clientes que pasaron ese día por las áreas de servicio recibieron un llavero conmemorativo como recuerdo del aniversario.

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“Agradecido a todos los que nos han acompañado durante estos 30 años, clientes y equipo Andamur, consiguiendo que seamos una empresa líder. Esperamos poder seguir aquí y volver a celebrarlo de aquí a 30 años”, concluyó el presidente.