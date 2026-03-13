El UCAM University Fund supera el 20% de revalorización desde el inicio de su actividad

El UCAM University Fund ha hecho públicos sus excelentes resultados desde el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2024 -fecha en la que comenzó su gestión- y el 31 de enero de 2026, situando su valor liquidativo en 11,88 euros. De esta forma, consolida la evolución positiva del fondo y refuerza su estrategia de inversión centrada mayoritariamente en renta variable internacional. El fondo ha registrado una revalorización acumulada del 20,6% desde el inicio de su gestión.

En términos de rentabilidad reciente, el fondo ha obtenido un 2,00% en 2026 (a cierre de enero), un 8,27% en 2025 y un 8,13% en 2024, en un contexto de mercados globales marcados por la volatilidad y la transformación tecnológica. En cuanto al perfil de riesgo, presenta una volatilidad del 12,21% y una beta de 0,81 frente al índice MSCI World NR EUR, lo que refleja una exposición controlada respecto al mercado global de referencia.

Eugenio López, director del Fondo, destaca que “el fondo ya está plenamente invertido según las directrices que el comité de inversión ha marcado, y ya solo queda ser pacientes para que el fondo nos siga dando muchas alegrías de aquí en adelante. Con el buen trabajo que se está haciendo desde la universidad ya somos el fondo cotizado universitario más grande de España, y tenemos la intención de seguir siéndolo durante muchos años”

”En la misma línea, José Luis Mendoza, director de Relaciones Institucionales de la UCAM, subraya "la relevancia de mantener una política de inversión responsable y alineada con la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), orientada a la creación de valor e impacto, así como a la generación de riqueza y recursos destinados a beneficiar a estudiantes de alto rendimiento, deportistas olímpicos y a la labor de mecenazgo evangelizador de la universidad, constituyendo un brazo activo al servicio de la Iglesia. Consideramos que se avecinan periodos de complejidad derivados del ciclo geopolítico global; sin embargo, es precisamente en estas coyunturas donde se consolidan los patrimonios más sólidos."

Gestionado por Andbank Wealth Management SGIIC, El UCAM University Fund forma parte de la estrategia de inversión impulsada por la Universidad Católica San Antonio a través de su endowment, con el objetivo de dotar de estabilidad y continuidad a los proyectos institucionales, apoyando la investigación, la acción social y el desarrollo académico a largo plazo.

El fondo cuenta con un patrimonio superior a los 6,15 millones de euros y se enmarca en la categoría de renta variable internacional. Su política de inversión establece una exposición mínima del 75% a renta variable, pudiendo alcanzar el 100%, mientras que el resto puede destinarse a activos de renta fija pública o privada, así como a instrumentos del mercado monetario.

A cierre del 31 de enero de 2026, la distribución de activos muestra una clara orientación hacia acciones, que representan el 87,4% de la cartera, mientras que la liquidez supone el 4% y otros activos el 8,6%. Por sectores, destacan tecnología (25,5%), industriales (15,8%) y servicios financieros (13,3%), evidenciando una apuesta por áreas vinculadas al crecimiento y la innovación.

Desde el punto de vista geográfico, el fondo concentra el 56,4% de su exposición en Norteamérica, seguido de Europa (22,3%), Japón (7,6%) y Reino Unido (6,7%) , lo que refuerza su posicionamiento en economías consolidadas y mercados desarrollados.