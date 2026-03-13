Solo siete de cada 10 trenes de Cercanías circularon puntuales en 2025

Los trenes de Cercanías de Renfe —que operan bajo la marca de Rodalies en Cataluña— transportaron en 2025 a un total de 453,87 millones de pasajeros repartidos en 1,26 millones de circulaciones, cuya puntualidad (cumplimiento horario en el argot) fue del 70%. Es decir, tres de cada diez convoyes que circularon por toda la red nacional llegaron con retrasos superiores a los tres minutos, según datos de la operadora pública dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible recopilados por este periódico.

Las estadísticas nacionales arrojan que de media los usuarios de la red de Cercanías sufrieron más de un minuto y medio de retraso, tuviese o no demoras su trayecto. En el caso de que sí, estas fueron en promedio de cerca de once minutos, a pesar de que los datos arrojan que Renfe ofreció la práctica totalidad de sus servicios programados, el 98,2% del total, en sus servicios en Madrid, Catalunya, Asturias, Bilbao, Cádiz, Cantabria, Málaga, Murcia, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Zaragoza y los antiguos Feve (actual Cercanías AM).

Este gráfico muestra el porcentaje de trenes que cumplen su horario en cada red de Cercanías. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Analizando las ratios de puntualidad, la totalidad de los trenes circularon siempre con retrasos de menos de una hora. Este porcentaje cae en los que lo hicieron con demoras mayores a cinco minutos, el 6,3% del total, o de quince minutos, el 2%, según las cifras de Renfe, en un servicio público que moviliza alrededor de 1,2 millones de pasajeros de media al día y 3.471 trayectos ferroviarios y en el que el cumplimiento horario cayó a lo largo del año: del 73% del primer trimestre al 68,5% de los últimos tres meses del ejercicio.

Por número de viajeros, la red de Cercanías de Madrid es la más utilizada, con 245 millones de usuarios, más de 672.000 al día, seguida de Rodalies de Catalunya, con 110 millones. El resto —salvo el caso de Valencia y Bilbao, con 20,8 y 14,9 millones de viajeros, respectivamente— de las redes locales movilizan volúmenes bajos de usuarios, menos de diez millones al año. La red con menos masa es la de Zaragoza, que apenas moviliza 500.000 pasajeros al año, menos de 1.400 al día.

Rodalies, peores datos de puntualidad

La red de Rodalies es la que peores ratios de puntualidad registra en 2025: el cumplimiento horario fue de apenas el 50%, es decir, la mitad de los trenes que circularon lo hicieron con demoras de más de tres minutos. Se trata de la media anual, ya que en el segundo, tercer y cuarto trimestre del año este porcentaje fue inferior al 50%, registrando su peor dato en el mes de julio, cuando el grado de cumplimiento fue de apenas el 41,7%. Aquellos viajeros cuyo convoy sufriera demoras, estas fueron de media de 20,5 minutos.

Promedio de minutos de demora en destino sobre el total de trenes retrasados. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Los datos de puntualidad son modestos también en Sevilla (58,3%), Murcia (62,1%), Cantabria (63,6%) y Madrid (68,5%), mientras presentan porcentajes por encima de la media Zaragoza (94,4%), Cádiz (90,5%), Málaga (89,8%), Bilbao (87,8%), red de Feve (83,4%), Asturias (80%), San Sebastián (78%) y Valencia (72%), según la media de todos los datos de cumplimiento horario de todos los meses del pasado año que Renfe hace públicos, que tienen en cuenta que los convoyes lleguen a la hora programada a cada estación de su recorrido teniendo en cuenta una desviación de tres minutos.

Analizando por tiempos, la red de Rodalies vuelve a quedar en evidencia. Cuando un tren sufre demoras, estas son de media de veinte minutos y medio, más del doble que las redes que más acusan este problema: Sevilla (13,5 minutos), Madrid (11,8), Cantabria (11,5) y Málaga (11,2). En el resto de redes, los retrasos medios son inferiores a los diez minutos. La mejor ratio en este aspecto la tiene Bilbao, con 6,8 minutos, junto con Valencia, con 8 minutos.

En el caso de la métrica de minutos de retraso sobre la totalidad de los trenes, los mejores datos los tienen Madrid, Asturias, Málaga y Zaragoza, con solo 0,6 minutos. Por contra, los peores son los de Sevilla, con 4 minutos, seguido de Cantabria, con 3,7. En el caso de Rodalies, en este punto está en la parte media de la tabla, con 1,3 minutos.