La COTAI destaca la importancia del diálogo entre academia e instituciones para la transparencia

La Conferencia de Órganos de Transparencia y Acceso a la Información (COTAI) ha participado en el XXIII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE), un encuentro académico que reúne a especialistas del ámbito universitario para debatir sobre cuestiones clave del constitucionalismo contemporáneo.

Durante su intervención, la presidenta de la COTAI, Iolanda Pineda, ha querido trasladar tres ideas principales. En primer lugar, ha expresado su agradecimiento por la invitación a participar en este foro académico y por la acogida brindada por la presidenta del Comisionado de Transparencia de la Región de Murcia, Natalia Sánchez, anfitriona del encuentro de la COTAI y patrocinadora del congreso. En este sentido, ha destacado la importancia de mantener espacios de diálogo entre el ámbito académico y las instituciones encargadas de garantizar derechos y fortalecer el funcionamiento democrático.

En segundo lugar, ha puesto en valor el papel de la COTAI como organización que reúne a los órganos garantes del derecho de acceso a la información pública, tanto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España como de los consejos y comisionados de transparencia de las comunidades autónomas. La COTAI se constituyó en mayo de 2025 en Toledo, bajo los auspicios del Consejo Regional de Transparencia de Castilla-La Mancha.

El encuentro también sirvió para hacer un reconocimiento al buen trabajo realizado en pro del derecho de acceso a la información pública, a José Luís Rodriguez Alvarez, presidente del Consejo de Transparencia, que se encuentra al final de su mandato. Sin su intervención no hubiera sido posible la creación de la COTAI, declara la Presidenta.

La Conferencia constituye un espacio de coordinación y cooperación institucional entre estas autoridades independientes, que permite reforzar la garantía del derecho de acceso a la información pública, compartir experiencias, analizar problemas comunes y debatir las cuestiones que ocupan y preocupan a los órganos responsables de velar por la transparencia. Todo ello con el objetivo de fortalecer la efectividad de este derecho en el conjunto del territorio.

Por último, la presidenta ha celebrado que el congreso haya elegido como eje de reflexión la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado constitucional. Desde la perspectiva de los órganos de garantía que integran la COTAI, se trata de una elección especialmente relevante, ya que estas materias han adquirido una centralidad creciente no solo en el debate jurídico y constitucional, sino también en el debate ciudadano.

En este sentido, ha subrayado que la transparencia, el acceso a la información pública y el buen gobierno no son únicamente herramientas de gestión administrativa, sino que forman parte de la columna vertebral de los derechos que sostienen una democracia de calidad, al reforzar la rendición de cuentas de los poderes públicos y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Por ello, desde la COTAI se valora especialmente que sea la universidad y la comunidad académica quienes impulsen esta reflexión. Los espacios de debate académico permiten analizar con rigor jurídico cuestiones clave para el futuro de la democracia en nuestro país, entre ellas el debate sobre si el derecho de acceso a la información pública debe ser reconocido como un derecho fundamental y cuáles podrían ser las vías jurídicas para avanzar hacia ese reconocimiento.

Noticias relacionadas

En palabras de la presidenta, este diálogo entre academia e instituciones resulta esencial para seguir fortaleciendo los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que hacen posible un sistema democrático más abierto, responsable y cercano a la ciudadanía.