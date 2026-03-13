Caja Rural Regional de Murcia analiza el contexto económico global y los desafíos de 2026 en su foro 'Encuentro 60'

Caja Rural Regional de Murcia celebró este 12 de marzo el foro 'Encuentro 60. Economía con propósito', una jornada de reflexión económica y empresarial que ha reunido en el Patio Azul del Real Casino de Murcia a destacados expertos del ámbito económico nacional para analizar el contexto global y los principales retos que afrontarán empresas e instituciones en los próximos años.

El evento ha congregado a empresarios, directivos y profesionales de la Región interesados en comprender las claves del nuevo escenario económico internacional. Esta cita se ha enmarcado dentro de los actos conmemorativos del 60 aniversario de la entidad financiera, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico y social de la Región de Murcia

La jornada ha sido inaugurada por el presidente de Caja Rural Regional de Murcia, Juan Andrés Jiménez, quien ha puesto en valor la labor de la entidad para velar por los intereses de las personas y empresas de la Región. Durante su intervención ha destacado el papel del equipo humano de la Caja, subrayando su esfuerzo por ofrecer siempre el mejor servicio y recordando que la clave del éxito de la entidad reside en el trato personalizado y constante con clientes y empresas, basado en una identidad compartida con el tejido económico regional.

A continuación, ha intervenido Carlos Sánchez Cisneros, director de Distribución de Tesorería y Mercado de Capitales en Banco Cooperativo Español, quien ha analizado la situación actual de los mercados financieros. Durante su ponencia ha abordado algunos de los factores que están condicionando la evolución de la economía global, como las tensiones geopolíticas —especialmente el conflicto en Oriente Próximo—, la evolución del PIB, el empleo y la inflación en Estados Unidos y la eurozona, así como las políticas de expansión fiscal.

El experto también ha explicado las expectativas sobre los tipos de interés, los movimientos de los mercados de renta fija y renta variable y los distintos escenarios que podrían configurarse de cara a 2026. Asimismo, ha señalado los principales riesgos que afrontan los mercados y el creciente impacto de la inteligencia artificial en la toma de decisiones financieras. Durante su intervención ha transmitido además un mensaje de prudente tranquilidad sobre el escenario económico actual, apuntando a una estabilidad moderada durante este año y recomendando diversificación, inversión en renta variable y una visión estratégica a largo plazo.

Posteriormente ha intervenido Pedro Antonio Merino, economista jefe y director de Estudios de Repsol, con una conferencia centrada en la transición energética y su dimensión geopolítica. En su análisis ha explicado cómo la política climática europea está influyendo en la competitividad industrial del continente frente a otras grandes potencias como Estados Unidos y China.

Merino ha subrayado que la transición energética implica una fuerte dependencia de minerales estratégicos y de energía para su procesamiento, lo que sitúa a Europa en una posición compleja debido a su menor disponibilidad de recursos fósiles y a los mayores costes derivados de su regulación medioambiental. Según ha señalado, estas circunstancias están favoreciendo la externalización de parte de la producción industrial hacia otros países, especialmente China, que domina buena parte de las tecnologías vinculadas a la descarbonización.

Asimismo, ha advertido de que estas dinámicas están teniendo impacto en sectores industriales intensivos en energía —como el automóvil, la química o la siderurgia— y ha planteado la necesidad de revisar determinadas políticas europeas para evitar efectos negativos sobre la competitividad y el tejido productivo.

La siguiente intervención ha corrido a cargo de Oriol Montanyà, doctor en Economía y Empresa y profesor de la Universitat Pompeu Fabra, quien ha ofrecido una reflexión sobre cómo transformar el talento individual en éxito colectivo dentro de las organizaciones. A través de una exposición dinámica y apoyada en ejemplos prácticos, ha destacado la importancia de evitar el conformismo y de trabajar simultáneamente las competencias personales y las habilidades de trabajo en equipo.

Montanyà ha incidido en que el progreso profesional sostenido requiere desarrollar tanto la excelencia individual como una cultura organizativa basada en la colaboración, la responsabilidad compartida y una gestión estratégica del talento. En este sentido, ha destacado actitudes clave para el liderazgo empresarial, como la humildad, el compromiso y la positividad, así como habilidades fundamentales como la comunicación, la ejemplaridad, la exigencia, la empatía y la mentoría.

La última conferencia ha sido impartida por Daniel Lacalle, doctor en Economía y profesor de Economía Global y Finanzas, quien ha analizado el futuro económico y empresarial en un entorno global marcado por la incertidumbre geopolítica y comercial. Durante su exposición ha señalado que, pese a las tensiones internacionales, el escenario macroeconómico apunta hacia un crecimiento moderado con oportunidades para los sectores exportadores.

En este contexto, ha destacado el potencial competitivo de la Región de Murcia, especialmente en aquellas empresas que apuestan por el valor añadido, la innovación y la internacionalización. También ha subrayado la importancia de incorporar tecnologías como la inteligencia artificial para mejorar la productividad y reforzar la competitividad empresarial, afirmando además que esta tecnología desplaza competencias, pero no elimina puestos de trabajo.

El encuentro ha finalizado con una mesa redonda titulada “Nuevos retos económicos de 2026”, moderada por la periodista Concha Alcántara, en la que han participado, junto a Lacalle, Alfonso Hernández Zapata, presidente de FREMM, y Ramón Madrid Nicolás, decano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia.

Durante el debate se han abordado los principales desafíos que afrontan las empresas en el actual contexto económico, desde la evolución de los mercados y la transformación tecnológica hasta los cambios regulatorios y energéticos que marcarán los próximos años.

El consejero de Economía y Hacienda de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, se ha encargado de cerrar la jornada con una intervención en la que ha destacado la cercanía y el compromiso de Caja Rural Regional de Murcia con el territorio, poniendo en valor este foro de reflexión como espacio para analizar la situación económica actual y plantear posibles soluciones desde la visión de expertos.

Con este foro, Caja Rural Regional de Murcia ha querido generar un espacio de diálogo estratégico entre el ámbito empresarial, académico y financiero, reforzando su papel como entidad comprometida con el impulso económico de la Región en el marco de su 60 aniversario.

Desde su creación en 1966, Caja Rural Regional de Murcia, única entidad con capital murciano, ha trabajado junto a empresas, profesionales y emprendedores con un modelo de banca cooperativa basado en la cercanía, la transparencia y el compromiso con la comunidad.

Con iniciativas como este encuentro, Caja Rural Regional reafirma su propósito de impulsar el diálogo, la formación y la colaboración entre los actores económicos de la Región, pilares fundamentales para afrontar con éxito los desafíos del futuro.