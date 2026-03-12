Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Siempre hay espacio para la ternura': la nueva y emotiva campaña de comunicación de ElPozo Extratiernos y Belén Rueda

La marca destaca el valor de la ternura en la familia y en la vida cotidiana, a través del cariño y la reconciliación de la mano de su embajadora

Belén Rueda protagoniza la nueva campaña de comunicación de ElPozo ExtraTiernos.

La Opinión

ElPozo Extratiernos reivindica en su nueva campaña de comunicación el valor de la ternura en la familia y en los vínculos sociales. Un valor que forma parte del ADN de la marca y de sus productos, y que define la línea de comunicación de ElPozo ExtraTiernos.

La actriz Belén Rueda vuelve a convertirse en la embajadora de la marca y protagoniza un spot en el que la reconciliación, el afecto y los lazos familiares se ensalzan como valores esenciales que promover en la sociedad.

La creatividad también destaca la labor de los carniceros, considerados los auténticos prescriptores de ElPozo ExtraTiernos, mediante dos piezas de diez segundos en las que Juan, su carnicero de confianza, siempre ofrece la solución perfecta para triunfar en las cenas.

A través de la nueva campaña ‘Siempre hay espacio para la ternura’, Pablo Olivares, CMO de ElPozo Alimentación, enfatiza el valor emocional de la marca: «ElPozo ExtraTiernos sigue desarrollando la necesidad de ternura más que nunca en nuestro día a día y en nuestra sociedad, al igual que lo hacemos con nuestra gama de productos, ofreciendo la más completa e innovadora del mercado, fortaleciendo así nuestro vínculo con los consumidores».

La marca ha sido galardonada este año con la distinción ‘Producto del Año Innovación 2026’, por sus gamas diferenciales de escalopines de lomo y vacuno, y solomillos ExtraTiernos marinados y Del Chef en todas sus variedades. El sello distintivo ya se incluye en las etiquetas de estas referencias y se acompañará de una campaña en punto de venta.

