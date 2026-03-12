Hacienda reforzará en 2026 el control sobre neobancos, alquileres turísticos, criptomonedas e influencers

La Agencia Tributaria aprovechará en 2026 el nuevo caudal de información financiera del que dispone para reforzar la vigilancia sobre el negocio digital, las rentas y patrimonios ocultos y la economía sumergida. Entre sus prioridades figuran también el control de las operaciones realizadas a través de la llamada neobanca, la fiscalidad de los creadores de contenido o influencers y la comprobación de sus domicilios fiscales.

Estas líneas de actuación forman parte del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El documento mantiene además la presión sobre el fraude fiscal de las grandes sociedades y de las personas físicas con grandes patrimonios, y refuerza la supervisión en el sector inmobiliario y de la construcción.

La Agencia recuerda que este año contará con nuevas declaraciones informativas mensuales que deberán presentar las entidades bancarias sobre cobros con tarjeta y movimientos en todo tipo de cuentas financieras. Con esos datos, Hacienda busca mejorar la detección de actividades empresariales ocultas, el uso de sociedades pantalla y otras estructuras instrumentales vinculadas a tramas de fraude en el IVA.

Más control sobre neobancos y comercio electrónico

La nueva información financiera, unida a la ya incorporada sobre pagos transfronterizos, permitirá intensificar el control sobre el uso de cuentas en entidades financieras digitales o neobancos para esconder rentas o patrimonios en el extranjero. Las comprobaciones se centrarán en contribuyentes en los que se detecten indicios de utilización irregular de estas cuentas con fines de ocultación patrimonial.

A ello se sumarán los datos remitidos por las plataformas de venta online, entre otras vías a través de la directiva DAC7, con el objetivo de seguir estrechando la vigilancia sobre el comercio electrónico, que vuelve a figurar entre las prioridades de control tanto en la venta de bienes como en la prestación de servicios.

En concreto, Hacienda prevé inspeccionar entidades constituidas formalmente en España o en otros países de la UE que aparenten estar realmente establecidas en territorio comunitario para alterar la tributación del IVA en ventas de comercio electrónico realizadas a través de plataformas y eludir así el pago del impuesto.

Asimismo, la Agencia Tributaria continuará analizando la correcta tributación de los creadores de contenido en redes sociales e influencers, incluyendo la revisión de su residencia fiscal cuando participen en estas nuevas formas de negocio.

En el área de Aduanas e Impuestos Especiales, el control sobre las operaciones de comercio electrónico también se verá reforzado por la eliminación de la franquicia de 150 euros en derechos de aduana.

Criptomonedas bajo vigilancia

Otro de los ejes del plan para 2026 será el control sobre contribuyentes que hayan operado con monedas virtuales y no hayan declarado las rentas o ganancias patrimoniales derivadas de su tenencia o transmisión.

En este ámbito, la Agencia intensificará el uso de la información disponible y el análisis de perfiles de riesgo mediante herramientas de trazabilidad en blockchain, con el fin de detectar posibles patrimonios no justificados o ingresos no declarados.

Refuerzo del control en el sector inmobiliario

Hacienda también aumentará las actuaciones de control y prevención del fraude en las distintas áreas de negocio del sector inmobiliario, en un contexto de reactivación del mercado tras años de desaceleración.

Entre los riesgos que serán objeto de una vigilancia detallada figuran la deducción indebida de gastos financieros, el uso abusivo de subcontratas y la actividad de comercialización e intermediación en la venta y el alquiler de inmuebles.

La Agencia prestará además especial atención a la correcta valoración de los inmuebles en las transmisiones, sobre todo cuando participen entidades vinculadas o estructuras societarias. También reforzará la supervisión del cumplimiento normativo en operaciones complejas de promoción, rehabilitación y transmisiones sucesivas.

Alquileres turísticos y de temporada

En el ámbito del arrendamiento, la Agencia intensificará las actuaciones dirigidas a comprobar la correcta declaración de los ingresos obtenidos, con especial atención a los alquileres gestionados a través de plataformas digitales. El control seguirá centrado especialmente en los operadores del mercado del alquiler turístico.

También se vigilará al sector de la intermediación para asegurar que el sistema de comisiones propio de esta actividad tenga un adecuado reflejo en las declaraciones tributarias.

Además, dentro de los planes de visitas de comprobación formal, uno de los objetivos será detectar arrendamientos residenciales no declarados o declarados incorrectamente como alquiler de vivienda. Según Hacienda, se trata de identificar “artificios” utilizados en pisos turísticos y alquileres de temporada.

Vigilancia sobre socimis y no residentes

La Agencia Tributaria seguirá reforzando el control sobre las socimis, dadas las particularidades de su régimen fiscal y su peso en el mercado inmobiliario. También vigilará la correcta tributación de las ganancias patrimoniales obtenidas por no residentes a partir de inmuebles situados en España.

En paralelo, se impulsarán actuaciones sobre personas no residentes titulares, directa o indirectamente, de bienes en España, con revisiones del Impuesto sobre el Patrimonio por obligación real y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

Hidrocarburos y economía sumergida

En el sector de los hidrocarburos, Hacienda endurecerá las comprobaciones para verificar que quienes forman parte del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef) en el IVA siguen cumpliendo los requisitos exigidos. Al mismo tiempo, endurecerá las condiciones para ser titular de un depósito fiscal para evitar que el fraude se desplace hacia esta figura.

La Agencia mantendrá además su presencia en sectores y modelos de negocio con especial riesgo de economía sumergida. Continuarán los planes sectoriales de visitas a actividades empresariales y profesionales, con especial énfasis en la revisión censal y formal, el control de los TPV y la negativa a aceptar pagos con tarjeta.

Grandes empresas y grandes patrimonios

En el ámbito de las multinacionales, se intensificarán las inspecciones en áreas donde se aprecien riesgos de aplicación de la norma tributaria más allá de una interpretación razonable. En el caso de los grupos societarios, Hacienda pondrá especial atención en aquellos grupos fiscales con una cifra de negocios neta llamativamente baja.

El control sobre los grandes patrimonios seguirá siendo una de las líneas esenciales de actuación en 2026. La Agencia vigilará especialmente los signos externos de riqueza y los niveles de vida que no encajen con las rentas o el patrimonio declarado, así como el uso de sociedades instrumentales para eludir o reducir la tributación personal.