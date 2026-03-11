La marca Xurubita de Xuso Jones gana el Premio Nacional de Branding

El pasado martes 3 de marzo la consultora murciana Bang.Branding fue galardonada en CaixaForum de Madrid, con el Premio Nacional de Branding en categoría PYME Digital Marketing otorgado por Aebrand (Asociación Española de Branding) por el desarrollo estratégico y creativo de Xurubita, la marca drop store impulsada por el creador de contenido, presentador y empresario murciano Xuso Jones.

El reconocimiento destaca el trabajo integral realizado por Bang.Branding que ha liderado la conceptualización, construcción estratégica, identidad de marca y activación de Xurubita de Xuso Jones.

El proyecto ha convertido el universo creativo de Xurubita en un fenómeno de marca temporal que conecta con sus audiencias a través del humor, sus productos y el lenguaje digital, consolidándose como un ejemplo de cómo el branding puede transformar el talento personal en una plataforma de valor cultural y comercial.

Desde el equipo de Bang Branding destacan que el proyecto nació con el objetivo de convertir la marca personal de Xuso Jones en un territorio de marca auténtico, reconocible y con capacidad de crecimiento, desarrollando una estrategia que combinara identidad, storytelling, activación digital y cultura.

Con este reconocimiento, Bang Branding “consolida su posicionamiento como una de las consultoras estratégicas de marca notorias del panorama nacional, llevando negocios, talento y creatividad desarrollados en Murcia al escenario del branding español”.

El premio se enmarca dentro de los Premios Nacionales de Branding de Aebrand, que reconocen cada 2 años los proyectos más destacados de estrategia, construcción y gestión de marca en España.