¿Quién dijo que la bebida vegetal ha pasado de moda? El fabricante de Yosoy y Almendrola factura un 2% más y eleva sus ventas a 95 millones de euros

La compañía Liquats Vegetals, fabricante, entre otras, de las marcas YoSoy y Almendrola, cerró el año pasado con una facturación de 95 millones de euros, una cifra que supera en un 2% los 93 millones que había registrado el año anterior. En concreto, el negocio de YoSoy alcanzó unas ventas de 36,8 millones de euros, lo que supuso un incremento del 9,2% respecto a 2024. Y es que, según datos de la empresa, el 42% de los hogares en España consumen bebidas vegetales de manera habitual, explica su directora de Márketing, Olivia Santana. En 2025, la compañía siguió creciendo por encima del resto de fabricantes de esta categoría de productos y prevé mantener el impulso este 2026 gracias a las inversiones hechas en innovación, centrada en el desarrollo de procesos que permiten estabilizar las bebidas sin necesidad de añadir aditivos o consiguiendo bebidas vegetales que no se corten con el café. También va a ser clave la expansión en el canal de hostelería y restauración (horeca) y el desarrollo de nuevas referencias dentro de una de sus gamas de más éxito, Barista.

En concreto, la empresa fundada en 1991 por Josep Maria Erra -en la actualidad presidente de la firma, que tiene como consejera delegada a su hija Laura- se consolida como líder en el canal profesional con una cuota de mercado del 21%, lo que la coloca por delante del resto de operadores del sector. Durante 2025, YoSoy registró un crecimiento del 20% en este segmento gracias a las alianzas firmadas con operadores como la cadena Honest Greens. La empresa valora muy positivamente esta estrategia, que tiene, a su modo de ver, varias ventajas: consolida a la marca en un canal que considera determinante, le permite incrementar las ventas directas y le otorga un efecto de visibilidad importante.

Por tipo de producto, las bebidas de avena concentran casi la mitad del consumo, con un 48% del total, seguidas por las de almendra, que representan un 24% de la cuota. Por territorios, Catalunya continúa siendo el principal mercado para la marca YoSoy, ya que concentra el 23% del consumo total en el conjunto de España. Sus esfuerzos para este 2026 se van a concentrar en los mercados madrileño y vasco, donde la compañía ha detectado un potencial interesante de crecimiento.

Exportaciones

Las exportaciones suponen ya un 22% de la facturación total de Liquats Vegetals. Y es, según avanza la directora de Márketing, un ámbito en el que quiere seguir creciendo por lo que la empresa continuará destinando recursos a la internacionalización. En la actualidad, Yosoy comercializa más de 20 variedades de bebidas vegetales y vende anualmente más de 30 millones de litros. De cara a 2026, prepara tres innovaciones bajo el sello Barista: la bebida de avena 0% azúcar, la de pistacho y avena y la de chai y avena.

"Nuestra cocina está en Viladrau porque el agua es nuestro principal ingrediente y esta proviene de la sierra del Montseny", ha indicado Santana, en una visita realizada a la sede de la compañía. El 80% de la avena con la que se elaboran sus productos proviene del mercado español, mientras que la soja se compra en Francia.