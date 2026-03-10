Volkswagen anuncia 50.000 despidos en Alemania hasta 2030 ante la caída de ganancias y la presión global

Volkswagen, el mayor fabricante de vehículos de Europa, confirmó este martes que recortará 50.000 puestos de trabajo en Alemania de aquí a 2030, superando los 35.000 inicialmente previstos. La decisión se enmarca en su plan de ahorro de 15.000 millones de euros anuales y responde a la fuerte competencia de China, el estancamiento de la demanda en Europa y los aranceles estadounidenses.

"En total, se recortarán unos 50.000 empleos para 2030 en todo el grupo Volkswagen en Alemania", indicó el jefe ejecutivo de la empresa, Oliver Blume, en una carta a los accionistas con motivo de la presentación de sus resultados anuales.

Resultados financieros a la baja

El ajuste laboral llega tras la presentación de los resultados anuales, que muestran un descenso del 44,3% en las ganancias, quedando en 6.904 millones de euros. El resultado operativo se situó en 8.900 millones, un 53,5% menos que en 2024.

En la presentación, la automovilística ha explicado que los ingresos por ventas en 2025 se mantuvieron en gran medida estables en comparación con el año anterior. Sin embargo, el entorno macroeconómico, con los aranceles estadounidenses, los gastos relacionados con el ajuste de la estrategia de productos de Porsche, los efectos cambiarios y los efectos de la combinación de precios habrían afectado en margen de beneficios.

Ajustado el resultado operativo por efectos especiales, como gastos de reestructuración y gastos relacionados con el ajuste de la estrategia de productos de Porsche, pero incluyendo los aranceles estadounidenses, el margen operativo calculado ascendió al 4,6% en 2025. "En 2025, pusimos en marcha la nueva fortaleza del Grupo Volkswagen y mantuvimos a nuestra empresa firmemente encaminada, a pesar de los crecientes obstáculos globales", ha afirmado el consejero delegado de Grupo Volkswagen, Oliver Blume.

Perspectivas y dividendos

De cara a 2026, Volkswagen prevé que los ingresos por ventas en 2026 aumenten entre un 0% y un 3% con respecto al año anterior. El pronóstico, eso sí, se basa en el supuesto de que los aranceles actuales en el comercio internacional se mantendrán vigentes. Además, el consejo de administración y el consejo de supervisión propondrán a la junta general anual de junio un dividendo de 5,26 euros por acción preferente y 5,20 euros por acción ordinaria para el ejercicio 2025. Esto supone una disminución del 17% con respecto a las cifras del año anterior.

"Se esperan desafíos en particular derivados del entorno macroeconómico, las incertidumbres relacionadas con las restricciones al comercio internacional y las tensiones geopolíticas, la creciente intensidad competitiva, los mercados volátiles de materias primas, energía y divisas, así como los elevados requisitos resultantes de las regulaciones relacionadas con las emisiones", ha apuntado el Blume.