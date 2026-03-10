Salarios en Mercadona: 2.200 euros para los trabajadores con más de 4 años de antigüedad

La presentación de resultados financieros por parte de Mercadona, con un nuevo máximo histórico de facturación registrado en 2025 de 41.900 millones de euros, ha permitido conocer también alguno detalles sobre las condiciones salariales de los trabajadores de la compañia que preside Juan Roig.

Durante su intervención, el presidente de Mercadona ha presumido de que la compañía ha creado 5.000 nuevos puestos empleo el año pasado y que los trabajadores con más de 4 años de antigüedad en la empresa tienen un salario mensual de 2.200 euros de salario neto en 12 pagas. Concretamente, un gerente A (con cuatro años de antigüedad) cobra 2.200 euros netos mensuales (12 pagas). Representan el 76% de la plantilla.

Estas condiciones se enmarcan dentro de las mejoras salariales introducidas por Mercadona para su plantilla. De hecho, tal como ha explicado, los cerca de 112.000 trabajadores de la compañía han tenido un aumento salarial del 8,5% en 2025 y se ha previso una subida ajustada al IPC para 2026. Además, la compañía también ha destinado un total de 780 millones de euros en tres mensualidades como primas.

Roig sostiene que los trabajadores "cada vez están más comprometidos" con la empresa. "Eso se mide con las sonrisas" de la plantilla, sostiene el presidente de la compañía. Además, la compañía ha dado una semana más de vacaciones al año.

Mejoras salariales

La cadena española líder en el sector de los supermercados ha destinado un total de 1.000 millones a “mejorar el poder adquisitivo” de sus 112.000 trabajadores a través de diferentes iniciativas, según ha informado la cadena de supermercados en un comunicado. La enseña de la familia Roig ha repartido en marzo una prima por objetivos de 780 millones de euros de parte de sus beneficios. A ello se suma un incremento salarial, con un impacto de 125 millones, y la mejora de la jornada laboral, estimada en otros 100 millones de euros. Respecto a la prima, se trata de dos abonos, uno entre aquellos empleados con menos de cuatro años en la empresa, y de tres mensualidades a los que superan esta antigüedad, que representan el 70% de la plantilla, y que han recibido 7.250 euros netos, correspondiente a los 5.400 euros en concepto de variable más su nómina mensual.